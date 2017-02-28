В снежки играют настоящие северяне!

Трус не играет… в снежки – в Мурманске состоялся традиционный XI турнир по снежным боям по правилам «Юкигассен 2017». В соревнованиях приняли участие 29 команд, разделенных на две возрастные категории – школьники и работающая молодёжь. Победители отправятся в Норвегию на Чемпионат Северных Стран, который состоится в начале марта.

Одна нога на линию, другая за неё, руки подняты, свисток – игра началась. Каждая команда получает 90 снежков на один бой и три возможности выйти на поле, по итогам которых определяется победитель в паре.

- Каждая команда состоит из 10 человек. Это 7 активных игроков, которые играют непосредственно на поле, капитан и 2 запасных игрока, - поясняет особенности игры в снежки Наталья Сметанина, главный судья мурманских игр «Yukigassen». - Главная цель команд – захватить флаг противника, или выбить всех противников. Тогда они получают максимум очков - 10 за бой. Чтобы не замерзнуть, дожидаясь своей очереди, игры разворачиваются одновременно на двух полях размером 10 на 38 метров. Их готовили специалисты Дома молодёжи. Им же большинство участников боёв обязано флагами и амуницией.

- Основная масса людей праздновала День защитника Отечества, а коллектив Дома молодёжи вместе с волонтерами, взяв лопаты, готовили это поле для соревнований, - рассказывает Леонид Мостовой, директор Муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодёжи».

Перед боем новички, кажется, и не волнуются. Особой стратегии нет, говорят, что во время игры видно будет. Ставку делают на физическую форму.

- Приёмы у нас есть. Скорее всего, будут прыжки и даже сальто, - говорит Александр Силкин, участник команды «Сборная».

Полина Воротилова, капитан команды «Сборная», дополняет своего бойца: «Очень много слышали про это мероприятие, поэтому наша команда набралась очень быстро, потому что все захотели поучаствовать. У ребят очень хорошее настроение, все, конечно же, настроены на победу».

И первые же бои показывают несостоятельность такой стратегии. Две игры подряд «Сборная» проигрывает более опытным «Смурфикам».

Оппоненты хоть и утверждают, что секрета успеха не существует, а снежные бои для них лишь хорошая возможность подышать свежим воздухом и получить адреналин, на поле действуют слаженно и практически без труда получают флаг противника.

- Просто идёшь и знаешь, что сзади поддержка, которая сохраняет тебе жизнь, - рассказывает о секретах успеха Максим Желтяков, участник команды «Смурфики». - Сзади наши бойцы подстраховывают.

- Соревнования по «Юкигассен» – это снежная битва, которая нашла очень широкое распространение среди мурманчан, - отмечает Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. - Надо сказать, что наша команда даже стала победителем международных соревнований. И это неслучайность.

– Приятно, что в праздничные дни молодёжь не сидит дома, а активно проводит время на свежем воздухе, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – «Юкигассен» чрезвычайно популярен в Мурманске, и с каждым годом привлекает всё больше и больше команд.

Победителями в категории «работающая молодёжь» стала команда «Скала», среди учащихся первое место завоевали спортсмены «Арктики».

Стоит отметить, что сборная Мурманска, сформированная по итогам турнира, отправится в начале марта в Норвегию на Чемпионат Северных Стран по «Юкигассен». Напомним, в прошлом году мурманчане уверенно одержали победу на мировом первенстве.