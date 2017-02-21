В странном инциденте в апатитском такси будут разбираться следователи и суд

В социальных сетях прошла информация о том, что в Апатитах таксист ударил 4-летнего мальчика-инвалида за то, что тот попытался потрогать лампочку в салоне авто. В ситуации будет разбираться следственный комитет по городу Апатиты.

По словам отца четырёхлетнего Саши, такси они вызвали после выписки из реабилитационного центра в Апатитах. Приехал за ними чёрный кроссовер. Когда машина прибыла в конечную точку маршрута, отец мальчишки начал доставать вещи, их с собой у пассажиров было много. Как сообщает апатитчанин, ребёнок в этот момент попытался дотронуться до лампочки под потолком в салоне авто. По словам отца, водитель на такое действие малыша отреагировал неадекватно и ударил мальчика рукой в живот. На месте инцидента разбираться пострадавшие с обидчиком не стали, но вызвали полицию. Теперь это дело находится на контроле у прокуратуры и следственного комитета по городу Апатиты. Отцу ребёнка следователи предложили пройти проверку на полиграфе.

- Когда мы приехали, я расплатился, водитель дал мне сдачу, - рассказывает Александр Алексеев, отец пострадавшего мальчика. - Я вышел, забрал вещи, хотел сына забрать, помочь ему выйти из машины. В этот момент сын потянулся к плафону: выключить свет, или потрогать его, ему интересно, он маленький, любознательный. И в этот момент водитель ударил его в живот. Мои дальнейшие действия - это обращение в суд. Соответственно, буду требовать компенсацию для своего сына. Также буду требовать, чтобы он публично извинился перед ним.