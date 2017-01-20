В Татьянин день в Мурманске откроется новая аптека

25 января в Мурманске откроется ещё одно социальное отделение сети городских аптек. Филиал расположен рядом с бывшим магазином «Военторг» на проспекте Ленина, 65. Фармацевты представят более 8 тысяч наименований лекарственных препаратов, в новом учреждении будет действовать городская программа «Карта поддержки».

Пока специалисты только расставляют препараты по витринам, но уже понятно, что эта одна из самых ярких городских аптек. Стены было решено исполнить в светло-зелёных тонах, яркое освещение без сомнений улучшит настроение посетителей, которых 25 января в Татьянин день, когда откроется филиал, ждёт сюрприз – скидки и подарки.

- Эта аптечная сеть очень распространена, она ориентируется на людей, которые могут прийти и получить лекарства по доступным ценам, - рассказывает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Кроме того в ней проводятся акции, например, «Стоп цена», в рамках которой фиксируются цены на некоторые препараты, наиболее востребованные среди населения.

Эта уже шестая аптека социальной направленности в Мурманске. В ней, как и во всей сети, будут действовать «Городские карты поддержки». Благодаря «народным» программам жителям Мурманска в прошлом году, по подсчетам специалистов, удалось сэкономить на самых популярных лекарствах около 2 миллионов рублей.

Открытие аптеки это ещё и новые рабочие места. В филиале посетителей будут обслуживать 9 фармацевтов. Они, в том числе, следят за качеством поставляемых препаратов. Специально для этого в учреждении разработана специальная трехступенчатая система контроля. Редко, но эксперты бракуют партии товара и отправляют их поставщикам.