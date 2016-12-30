В Териберке огнеборцы переезжают в новое здание пожарной части

О том, что село Териберка живёт новой жизнью, свидетельствует и тот факт, что перед самым Новым год здесь открыли новое здание пожарной части. До этого спасатели ютились в деревянном домике, почти с вековой историей…

Пожарная часть в селе Териберка - одна из старейших в Мурманской области, подразделение было сформировано в 1936 году. До недавнего времени служба занимала деревянное одноэтажное здание бывшей конюшни, как ни странно, в гараже этого неприметного строения помещаются два современных расчёта на базе внедорожного грузовика «Урал».

Внутри по-домашнему уютно, несмотря на раритетный вид здания, бойцы с некоторой грустью переезжают на новое место. «Жалко - не жалко, а время то идёт. Всё меняется, - философски замечает Владимир Кичигин, начальник пожарной части с.Териберка Мурманская область. - Жалко свой труд, который мы здесь вложили, но нужно смотреть вперед».

По многу раз крашеные шкафчики с формой, манекен на который надет противогаз и старенькие пожелтевшие таблички со временем приёма граждан - вещи которые точно останутся здесь. Уже в январе сотрудники части окончательно переедут в реконструированное здание бывшей котельной.

- Нам очень приятно, что в нынешнее время удаётся создавать и реконструировать пожарное депо, - отмечает Артур Хачатрян, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области. - Териберка становится очень популярным туристическим направлением и обеспечение безопасности населения и путешественников, которых сюда привозят, это одна из первостепенных наших задач.

Вопрос о новом помещении начал решаться ещё 7 лет назад, а осенью 2015 года после разработки проекта и ряда экспертиз началось строительство. Рабочие успели закончить серьёзный ремонт и сдать депо точно к праздничной дате - дню рождения Управления по делам гражданской обороны и пожарной безопасности Мурманской области. Что же касается сотрудников, то им ещё предстоит привыкнуть к новым условиям работы.

- Я не преувеличу, если скажу, что новое здание - одно из лучших в нашей области: бытовые условия личного состава, размещение техники, ремонтная зона, - говорит Анатолий Залесов, заместитель начальника управления ГОЧС и ПБ по Мурманской области. - Я думаю, любая часть может позавидовать этим условиям. Тем более, что личный состав ПЧ -23 с момента её создания, горячей воды не видел, а здесь они будут с горячей водой и в тепле.

Для обслуживания техники предусмотрено два резервных бокса во дворе части. Для людей сделана комната отдыха, есть даже небольшая кухня. Достаточно места, чтобы разместить личный состав из 13 специалистов и все необходимое для спасательных операций оборудование. Но чтобы жизнь на краю свет стала ещё безопаснее нужно потрудиться.

- Остаётся один вопрос, который возникает на фоне повышенного интереса многих людей из-за пределов Мурманской области, которые сюда едут, - говорит Виталий Меженин, генеральный директор ОАО «Мурманскпромстрой», - это наличие сельской врачебной амбулатории. Она необходима, чтобы принять возможных пострадавших, увлекающихся подводным плаванием, ездой на кайтинге или снегоходе.

Главная особенность Териберки - её удаленность от других населённых пунктов. Если в маленьком селе что-то случиться, то быстро помощь точно не придёт и необходимо рассчитывать исключительно на собственные силы. Ближайшее спасательное формирование находится в Туманном, но из-за переметов на дороге и частых заносов пробиться сюда, бывает крайне сложно.