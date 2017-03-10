В УФСИН России по Мурманской области подвели итоги работы

В преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской области состоялось торжественное собрание. Руководитель регионального УФСИН поздравил сотрудников, журналистов сотрудничающих со службой и подвёл итоги работы в 2016 году.

Началось собрание с минуты молчания. Накануне из жизни ушёл ветеран мурманской УФСИН, участник Великой Отечественной войны Павел Васильевич Худяков. Павел Васильевич после демобилизации из армии в службе исполнения наказаний прослужил около 30 лет, а выйдя на пенсию, принимал активное участие в жизни родного учреждения.

Затем перешли к торжественной части собрания. Начальник ФСИН по Мурманской области Евгений Шихов поблагодарил всех ветеранов и сотрудников уголовно-исполнительной системы за нелёгкую службу. Отличившимся вручили ведомственные награды и присвоили очередные звания.

После вручения наград Евгений Шихов подвёл итоги работы службы в 2016 году. Особое внимание он уделил реорганизации колонии общего режима № 20 в посёлке Зеленоборский в колонию-поселение на 200 человек. В последние годы эта колония была заполнена лишь на 30%. Кроме того, в исправительном учреждении не хватало сотрудников. По этому, по словам руководителя регионального УФСИН, реорганизация назрела давно.

- 28 февраля был этапированы крайние осуждённые, те, которые отбывают на общем режиме, - сообщил Евгений Шихов, начальник УФСИН России по Мурманской области. - У нас они распределились по трём регионам - это наши соседи - Республика Карелия, Вологодская и Архангельская области. При распределении был дифференцированный подход, самок главное, это наличие родственных связей в данных областях.

В этом году снизился лимит наполнения колонии особого режима № 16. Часть заключенных перевели в другие исправительные учреждения. За счёт освободившихся помещений будут организованы дополнительные места для сушки одежды и улучшены условия содержания заключенных.