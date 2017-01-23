В выходные циклон держал Мурманскую область в осаде

Минувшие выходные стали испытанием на прочность для всех систем жизнеобеспечения Мурманской области. Циклон, который обрушился на Кольский полуостров со стороны Баренцева моря, прошёл над регионом сильным порывистым ветром, снегом и метелью, стал проверкой для всех служб.

В целях обеспечения безопасности граждан опасные участки дорог закрывались для проезда. На трассах для помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работали пункты обогрева МЧС. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, для уборки снега на федеральные и региональные трассы области выделили 140 единиц техники.