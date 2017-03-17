В Заозёрске бойцы ФСБ России по Северному флоту провели антитеррористические учения

По замыслу организаторов, группа террористов захватила заложников в военно-морском клиническом госпитале. На борьбу с преступниками была выслана совместная группа бойцов ФСБ, морских контрразведчиков и полицейских. Им без потерь удалось спасти всех заложников и задержать условных террористов.

Данные мероприятия позволяют проверить готовность собственных сил и отработать весь спектр вопросов взаимодействия и управления подразделениями, участвующими в контртеррористической операции.