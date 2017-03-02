В Заполярье выявлены случаи вовлечения студентов в теневые финансовые операции при регистрации фиктивных фирм

Налоговая служба Мурманской области сообщает об участившихся фактах использования персональных данных жителей региона для регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, с помощью которых осуществляются криминальные схемы по незаконному возмещению налогов из государственного бюджета.

Чаще всего люди за денежное вознаграждение соглашаются стать номинальным учредителем, руководителем или индивидуальным предпринимателем. В зоне риска оказываются граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию или учащиеся и студенты средних и высших учебных заведений. Предоставленные персональные данные в дальнейшем многократно используются в различных мошеннических действиях, уже без их согласия.

За фиктивную регистрацию предусмотрена уголовная ответственность. В случае, если вы или ваши близкие всё же попались на уловки мошенников, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.