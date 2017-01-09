В заполярной столице отметили светлый праздник Рождества Христова

Ненастная северная погода никак не повлияла на настроение и желание мурманчан поучаствовать в праздничном мероприятии. Хороводы, гуляния на площадке около Семёновском озере и традиционные поздравления - так в городе-герое началось утро 7 января.

6 января в 12 часов ночи прошло рождественское богослужение в православных храмах.

В отличие от европейцев, которые стремятся отметить Рождество в кругу семьи, в России принято двери в этот день держать открытыми, чтобы заходили все, кто хочет поделиться праздничной радостью.

Например, Александра Волкова, участница ансамбля народной песни «Россияне», каждый год поздравляет гостеприимных мурманчан. «В этот день хороводы водим, колядки поём, по домам ходим, пироги просим», - рассказывает Александра Волкова, участник ансамбля «Россияне».

В парке отдыха на Семёновском озере народные гуляния начались с песен и плясок: творческие коллективы Дома культуры Ленинского округа, несмотря на морозы, каждый год радуют северян навой культурной программой. В этом году традициям не изменили: ростовые куклы играли с детьми, взрослые водили хороводы, отовсюду слышались тёплые слова поздравлений.

- Желаем всем северянам самого доброго, самого прекрасного, самого тёплого! – говорит Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа, - Чтобы в домах всегда было благополучие, чтобы все друг друга радовали, было как можно меньше невзгод и неприятностей. Всего самого наилучшего!

Мурманчанин Аяс Амиров считает, что без народных гуляний не могут обойтись такие святые дни. Издавна Рождество называлось матерью всех праздников и, в первую очередь, должно сплотить и объединить всех людей. «Ангелы небесные пусть хранят ваш дом! – поздравляют мурманчан Аяс Амиров, участник ансамбля «Россияне». - Пусть любовь взаимная вечно будет в нём!»

Каждый участник праздничной программы получил памятные подарки и поздравления, заряд бодрости и позитива.