«Вечёрка» ищет для себя пушистый образ

1 марта не только первый день весны, но и международный день кошек. К этому празднику редакция городской газеты «Вечерний Мурманск» открыла голосование за новый символ издания. Фотография настоящего питомица должна заменить на страницах привычный для читателей издания графический логотип, придуманный художниками ещё в 1991 году.

На тёзку из кинофильма «Гремлины» кот Гизмо похож добродушным, спокойным характером и покладистостью. Своих хозяев, в том числе самую маленькую, кот уважает, любит и поэтому так стойко переносит все связанные с повышенным к нему вниманием невзгоды. «Характер у него спокойный и размеренный, - рассказывает о своём любимце Наталья Измайлова, участник конкурса. – Он обожает рыбу, любит проказничать и играться».

Мурманчане Измайловы фотографию любимца на конкурсную работу в газету «Вечерний Мурманск» прислали ещё в новогодний период. На снимке Гизмо позирует на фоне гирлянд, мишуры и рождественского дерева. Для участия в проекте члены семьи даже написали небольшое стихотворение.

Стать новым живым символом «Вечерки» мог любой усато-полосатый житель северного города. Жители Мурманска прислали в редакцию около 30 фоторабот и столько же историй. «Ни капельки не сомневались за своего питомца, - говорит Яна Ковальчук, участник конкурса. - Рада, что вышли в финал. Надеюсь, что мой котик станет лицом городской газеты».

Кот пусть и графический всегда был символом городской семейной газеты. Его создатель художник Ирина Линова старый логотип нарисовала ещё в далеком19 91 году. Со всеми вариантами и доработками на этот процесс у специалиста редакции ушло не многим больше одного рабочего дня. «Очень быстро получилось, экспромтом, - вспоминает Ирина Линова, художник–дизайнер, фоторедактор газеты «Вечерний Мурманск». - У нас в то время был один сотрудник толковый – кореец Ли. Он и предложил, а давайте придумаем талисманчик для газеты, вот я и быстро его сделала».

О том, что эмблема – боевой котяра в тельняшке должна «уйти» со страниц издания, создатель и журналисты не жалеют. Газета меняется, должен измениться и её символ. Редакционный кастинг прошли 13 котов и 6 кошек, за них и придётся голосовать читателям. Сделать это можно либо на официальном сайте «Вечерки», либо в группе «ВКонтакте».

- Когда есть живой символ и читатели «Вечерки» могут породниться с газетой, отправив своего питомца на её станицы. Шанс победить есть у всех 19 участников, тех, кто вышел в финал, - подвёл черту первой части конкурса Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск».

Как будет выглядеть новая эмблема, какое место на страницах газеты она займёт, коллектив издания пока не раскрывает. Но что точно известно, без поддержки живой символ корреспонденты не оставят. Голосование продлится до 13 марта, а 16 числа станут известны его результаты.