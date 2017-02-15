Вечная память погибшим, вечная слава живым…

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Традиционно в этот день февраля во всех городах страны проводятся памятные митинги. В Мурманске он собрал ветеранов войны, их друзей и близких, участников других военных конфликтов и боевых действий, представителей областной и городской власти, кадетов.

9 лет и 51 день длилась эта война. Только по официальным данным, в боевых действиях приняли участие более полумиллиона советских военнослужащих, более 15 тысяч человек погибли, около 53 тысяч были ранены. Каждый год в этот день на «Аллее памяти» в Мурманске собираются те, чьи жизни оказались навсегда связаны с Афганом.

- Это наше больное место, это наши дети. Это коснулось и моего сына. В 2000 году его не стало, - рассказывает Нина Журина, заместитель председателя мурманского отделения «Российский фонд мира». – Наш фонд выпускал книги памяти, первый том у нас уже есть, он об афганцах. Сейчас на второй том собираем данные. Это тема щекотливая, очень трудно и к ребятам подходить, чтобы нормально все восприняли. Не все нормально воспринимают, это болезненная тема.

- Многие мои знакомые были в Афгане, некоторые погибли, некоторые после войны пришли раненые - раненые и физически, и морально. Есть и те, кто не справился с синдромом послевоенным и ушёл из жизни, - поделилась печалями Светлана Костина, председатель первомайского Совета ветеранов войны и труда.

«Простите нас за то, что мы остались живы» - эти слова, запечатанные в камне, сегодня словно отражаются в глазах присутствующих. Важность даты понимают и пришедшие на митинг кадеты. Для многих из них форма – лишь часть учебного процесса, а представления о службе Родине ещё размыты, но, словно боясь пошевелиться и что-то пропустить, они ловят каждое слово выступающих.

- 29 лет назад, за год до вывода войск, здесь в Мурманске, в здании райкома комсомола собралась инициативная группа 20-летних пацанов, - вспоминает Николай Дмитриенко, председатель правления Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». - Но уже тогда они были ветеранами. И они провели первый слёт воинов запаса Первомайского района. Это был старт создания нашей организации.

- Они защищали мечту, право простого человека Афганистана на лучшую жизнь, - говорит Владимир Соловей, военный комиссар Мурманской области. - Более 200 тысяч человек были награждены орденами и наградами. Но кроме наград есть и утраты.

Вечная память погибшим, вечная слава живым. И хотя ветеранов той страшной войны становится всё меньше, но всё больше людей год от года приходят на такие памятные митинги, становятся их постоянные участники.

- В Афганистане впервые в новейшей истории наша страна столкнулась с такими явлениями как мировой терроризм, религиозный экстремизм, - отметил в своём выступлении Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - И не всегда было ясно, где союзники, где враги. И обычные приёмы ведения боя, наверное, не совсем подходили для тех условий. Наша армия получала новый опыт, но этот опыт дался очень дорогой ценой.

В этот день, 15 февраля, принято вспоминать не только ветеранов войны в Афганистане, но и всех, кто принимал участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали жизни во время исполнения служебного долга в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. В завершении митинга в их память традиционно возложили цветы.