Ведущие «ТелеМам» вместе с земляками присоединились к благотворительному проекту «Теплее вместе»

Сегодня в эфире «Арктик-ТВ» смотрите новый выпуск семейной передачи «ТелеМамы». Время выхода программы остается прежним - 20.00.

Ведущие «ТелеМам» вместе с неравнодушными мурманчанами сделали доброе дело и присоединились к благотворительному проекту «Теплее вместе», вспомнили строчки известного романа в стихах Евгений Онегин и познакомились с юным любителей русской поэзии Александром Никитиным.

А ещё «ТелеМамы» приобщились к популярному спортивному направлению и освоили скандинавскую ходьбу с мурманскими «нордиками»

В этом выпуске ведущие программы расскажут о конкурсе молодых воспитателей «Ступеньки мастерства», подведут итоги фотоконкурса и вспомнят самые яркие моменты семейной программы.

Смотрите сегодня очередной выпуск программы «ТелеМамы» в 20.00 на «Арктик-ТВ».