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День за днём с «Арктик-ТВ»16.03.17 19:30

Виконт выпрыгнул с пятого этажа на свободу, выжил, но попал в приют

В жизни породистой лайки, которую бросил с начала один, а потом и второй хозяин, были и радостные, и по-настоящему трагические события. Но главное, пес по кличке Виконт выжил и стал символом, с одной стороны - беспечности, а с другой - гуманности. Перед своим 15 днём рождения благородная собака пришла в гости к начинающим художникам.

Гордый и своенравный пёс по кличке Виконт, кажется, нисколько не удивлён повышенному к себе вниманию. Сегодня он будет играть роль натурщика для начинающих художников, которые с радостью гладят на животное…   Единственное, при виде чего оживляется четвероногий друг человека, - это корм. Животное - не человек, по щелчку пальца замереть не может, поэтому ученики, чтобы облегчить себе задачу, сначала фотографируют непоседу на камеру мобильного телефона, а после пытаются перенести изображение на бумагу.

- Если быстренько сделать набросок, то можно потом наблюдать за цветами, которые есть, - рассказывает Влада Руднева, ученик художественной школы.

Породистая лайка Виконт, как и многие другие обитатели приюта, попала в него по вине человека. Долгое время пёс жил на охотничьей базе в Хибинах, потом был украден, привезли его в Мурманск. Но жизнь с последним хозяином у него тоже не задалась. Своенравная и свободолюбивая собака, обожающая лес, выпрыгнула с пятого этажа дома, сильно повредив лапы. Единственным верным решением в тот момент, казалось,  усыпить животное. Но волонтеры не сдались. «Мы за два года трижды летали в Петербург в лучшие клиники Петербурга, трижды оперировали собаке передние лапы, - рассказывает Оксана Анчишкина, руководитель приюта для бездомных животных (г.Мурманск). - На протяжении этих лет у собаки здоровье периодически ухудшалось, но мы справились. Виконту пятнадцать лет, что по человеческим мерка соответствует, как минимум, 90 годам. Но пёс очень хорош собой, он в очень хорошей форме».

Из своих 15 лет – 11 пёс живёт в приюте. Больную собаку, регулярно требующую ухода, никто из жителей Мурманска и области забрать к себе не захотел. Сложно сказать, счастлив ли Виконт без хозяев, но о том, что отношение к нему в организации для бездомных животных особенное, говорит такой простой факт - юбилейный день рождения лайки, который будет 28 марта, активисты собираются отмечать особенным образом. Вик, так коротко называют животное, как минимум, получит мясной торт.

- К нам приводили домашних животных раньше. Были и кролики, и морские свинки, и маленькие собачки, - рассказывает Наталья Бачурина, преподаватель детской художественной школы (г.Мурманск). - Но вот такой большой и красивой собаки ещё не было.

А главным подарком к предстоящему празднику станет выставка картин, посвященных Виконту, так как рисует собаку уже вторая группа художников. Дети и многие взрослые северяне проникаются не только своеобразным видом и характером пса, но и его сложной судьбой, которая с одной стороны, стала очередным свидетельством человеческой беспечности и халатности, а с другой - гуманности и сердечности.

- Я решили увековечить его образ в детских работах, - говорит Оксана Анчишкина, руководитель приюта для бездомных животных (г.Мурманск). - Мне показалось, что эта встреча будет радостной для всех. Это будет и память для меня в виде этих рисунков, и для детей, которых впечатлила история жизни  собаки,  это тоже была приятная встреча.

Руководитель приюта Оксана Анчишкина не перестает верить, что её питомец даже в таком преклонном возрасте найдёт дом. В её представлении, массивная собака, которую нередко сравнивают с волком, свои последние дни проведёт в доме у хозяйского кресла рядом с тёплым камином. 

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