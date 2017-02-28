Внезапные антитеррористические учения «Метель» провели Доме культуры «Строитель»

Оперативным штабом ФСБ в Мурманской области проведено внезапное антитеррористическое учение «Метель», в ходе которого был пресечён условный террористический акт в Доме культуры «Строитель» в Североморске.

В антитеррористических учениях приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области, Северного флота, полиция, силы МЧС.

По легенде учений, террористы заминировали Дом культуры в ЗАТО г.Североморск и захватили заложников в нём. Оперативным штабом был разработан план по захвату террористов и освобождению заложников, который и реализовали бойцы всех подразделения. В смоделированной ситуации осуществлена проверка взаимодействия и слаженности действий всех привлеченных служб.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения с поставленными задачами справились.