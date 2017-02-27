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День за днём с «Арктик-ТВ»27.02.17 13:30

Водителей «отлавливали» на дороге, чтобы поздравить с праздником

Жителей Мурманска в День защитника Отечества порадовали не только военные, но и ведущие радиостанции «Ретро ФМ Мурманск». Девушки вместе с автоинспекторами останавливали автомобилистов и вручали им небольшие подарки.

Неожиданный сюрприз для водителей подготовили дорожные полицейские и сотрудники радиостанции «Ретро ФМ Мурманск» на 23 февраля, которые провели акцию «За соблюдение правил дорожного движения». Вот только автолюбители, которых в этот день по воле случая стали участниками этого проекта, были в большинстве своём приятно удивлены и даже растеряны.

- Я и забыл, что сегодня 23 февраля, - признаётся Евгений Калодин, водитель. - Замотался. Всё шикарно, я слышал про такие акции, но чтобы меня поздравили, – это впервые!

Принято, что автоинспекторы останавливают водителей за какое-то нарушение, а в этот раз - для поздравлений. Ни водительское удостоверение, ни страховку полицейские не проверяли. Как правило, в таких акциях принято выбирать автомобили с конкретным сочетанием цифр в госномере, но в этот раз маленькие сувениры и сладкие подарки  вручали каждому попавшему в поле зрения бдительных полицейских. «Останавливаем всех, кто движется по крайней левой полосе, чтобы не создавать помех, - рассказал Михаил Танюшин, командир взвода отдельного батальона ДПС. - У всех водителей сначала возникал вопрос: «А что я нарушил?».  А потом улыбка на лице появляется».

Как же обойтись без улыбки, когда неожиданный сюрприз ко всему прочему вручает не строгий инспектор, а сотрудницы радиостанции. К празднику девушки подготовились основательно, заготовив больше сотни мужских подарков.

- Все привыкли, что наше радио можно послушать только через приёмник, - говорит Татьяна Рудакова, директор промо радиостанции «Ретро FM Мурманск». – А сегодня мы вышли, чтобы поздравить наших суровых мурманских мужчин с праздником 23 февраля, подарить им сладкий подарок, чтобы они улыбнулись, съели его, чтобы они стали добрее. Скоро уже будет весна.

Эта акция не станет последней, так что автомобилистам стоит внимательно следить за эфиром радиостанции «Ретро ФМ», но не включайте приёмник в салоне слишком громко, советуют инспекторы, ведь это может отвлечь от дороги.

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