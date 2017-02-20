Водителя легковой машины, совершившего аварийную остановку на «ленинградке», дважды сбивают его коллеги

Водитель, пытавшийся установить знак аварийной остановки на участке дороги Р-21 «Кола» в Первомайском округе Мурманска, дважды за полторы минуты был сбит автомобилями. Видеозапись происшествия с регистратора была опубликована в одной из социальных сетей.

Инцидент произошёл в пятницу, 17 февраля. На кадрах видно, как сначала мужчину, который пытался установить на левой полосе дороги знак аварийной остановки, едва не сшибает «КамАЗ», но водитель грузовика вовремя успевает остановиться машину. А вот водителю следовавшего следом внедорожника это не удаётся.

От удара пострадавшего подбрасывает в воздух, пролетев несколько метров, он падает на дорогу. Возле потерпевшего собралась группа людей, которая пыталась оказать помощь.

Спустя полторы минуты после первой аварии в том же месте столкнулись ещё две легковушки, при этом одна из них буквально «скосила» стоявших на дороге людей. В результате ДТП автомобиль сбил, по меньшей мере, двух человек, в том числе пострадавшего в первом случае. По информации из открытых источников, дважды сбитый мужчина отделался небольшим переломом, его жизни ничего не угрожает.