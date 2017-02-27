Военную технику показали, кашей накормили, концертом развлекли

День защитников Отечества в Мурманске отметили не массовым гулянием, а патриотической выставкой техники. Вместо блинов на Масленицу военные привезли любимое блюдо - кашу с тушенкой, а развлекал участников праздника военный оркестр Северного флота.

На фоне могучих ракетных комплексов мелкая техника, например, армейские снегоходы смотрится не так эффектно. Впрочем, жителей и гостей Мурманска такой диссонанс не расстраивает. Приставленным к военным машинам офицерам остается только успевать следить за шустрыми детьми, которые с не дюжим любопытством и сноровкой облепили броню современной версии БТРа и как всадники оседлали артиллеристские установки.

Среди посетителей выставки военной техники и те, кто ушёл в отставку. Ветеранам есть о чем вспомнить и с чем сравнить. Говорят, военные машины стали удобней и менее аскетичными. Теперь разработчики думают не только об эффективности, проходимости и огневой мощи, но и о комфорте для экипажа и водителя.

Молодые люди, воодушевившись техникой и воспылав неподдельным чувством патриотизма, могли здесь же, в соседней с выставкой палатке, подать заявление на службу по контракту. Больше всего шансов получить вакантное место в Вооруженных силах есть у тех, кто служил срочную службу и имеет нужную гражданскую профессию. Берут в армию и девушек, их так же привлекают социальные гарантии и стабильность.

- У нас есть специальности, которые определены приказом министра обороны и подходят для прекрасных дам, - говорит Владимир Маскаев, начальник пункта отбора на военную службу по контракту по городу Мурманску. - Нам нужны девушки, например, медики и музыканты. Востребованы и те, которые имеют специфическое образование, например, связисты и наблюдение.

Северный флот приготовил для посетителей и творческую развлекательную программу. Со сцены, расположенной напротив ГДЦ «Арктика», играл военный оркестр. Горожане, которые утомились, слушая и наблюдая за происходящим на площади, смогли подкрепиться солдатской кашей. Походного блюда, в отличие от крепкого горячего чая, хватило не всем желающим. Впрочем, повара полевой кухни и так обслужили несколько сотен горожан.

По словам тех, кому гречневой каши хватило, тушенки повара в форме на праздник не пожалели!