Военную технику выводят на главные улицы Мурманска и Североморска

Лучшие образцы военной техники покажут в Мурманске и Североморске в День защитника Отечества. На выставках будут продемонстрированы: пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-400, ракетного комплекса «Бастион», беспилотные летательные аппараты, артиллерийские системы «Рапира» и «Нова», а также образцы инженерной техники и вездеходы, предназначенные для выполнения боевых задач в районах Крайнего Севера и Арктики.

В областном центре 23 февраля техника займёт место на площади Пять Углов и на улице Ленинградской. В Североморске выставка будет проведена на причальном фронте военного городка соединений надводных кораблей Северного флота.