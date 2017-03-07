Военные флотской столицы сменили оружие на клюшки и коньки

В Мурманской области состоялись три матча между команд разных военных частей. В Североморске на корт вышли моряки ракетного крейсера «Пётр Великий» и военнослужащие соединения противолодочных кораблей. Турнир по хоккею с шайбой был посвящён Дню моряка-подводника.

В состязаниях на льду, посвящённых Дню моряка-подводника принимают участие 16 команд кораблей, соединений и учреждений Северного флота. Матчи проходят в разных городах Мурманской области. Первую игру командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов открыл лично.

На лёд вышли команды «Торос» центра материально-технического обеспечения из Полярного и «Арктика» - Арктической мотострелковой бригады из Алакуртти. С разгромным счётом 11:2 победу одержали мотострелки. Тем не менее, без призов проигравшие не остались. Обеим командам вручили пироги.

Затем прошли сразу три матча. В игре против команды ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии «Бастион» победили хоккеисты частей центрального подчинения Минобороны «Альфа». В Гаджиево в этот же день состоялось сражение между хоккеистами подводных сил, которые сформировали команду «Тайфун», и военнослужащими дивизии противовоздушной обороны – «Ракета». В игре со счётом 8:3 победили подводники. А в Североморске команда соединения противолодочных кораблей со счётом 10:2 победила моряков с «Петра Великого». Чемпион в турнире будет только один, который определиться в финальной игре в ЗАТО г.Североморск 18 марта.