«Волшебнику» не удалось переправить в СИЗО мобильные телефоны на «голубом вертолёте»

Высокие технологии входят во все сферы человеческой жизнедеятельности. Сотрудники городского СИЗО задержали на территории изолятора квадрокоптер. С его помощью неизвестные пытались переправить арестованным несколько мобильных телефонов, сим-карт и зарядных устройств.

Как удалось выяснить сотрудникам УФСИН, неизвестный управлял дроном на большом расстоянии от следственного изолятора. Однако, когда сотрудники УФСИН обнаружили беспилотник и начали осматривать прилегающую к СИЗО территорию, правонарушитель бросил управление квадрокоптером и скрылся на автомобиле. Летательный аппарат же приземлился неподалёку от следственного изолятора. К мини-вертолёту был прикреплён пакет, в котором находилось 3 мобильных телефона, 4 сим-карты и два зарядных устройства.

Сейчас полицейские пытаются установить владельцев дрона, а также адресантов высокотехнологичной посылки.