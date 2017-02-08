Вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в Мурманской области уделяется большое внимание

Количество ДТП на дорогах Кольского полуострова растёт. Более тысяч раненых человек и 61 смерть – такие итоговые цифры за 2016 год были озвучены сегодня сотрудниками ГИБДД на заседании областной комиссии по обеспечении безопасности дорожного движения.

Согласно статистике, 78%, то есть большинство происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние, произошли по вине водителей. Страдают не только находящиеся в салоне дети, но и юные пешеходы. Бороться с невнимательностью на дорогах планируют с помощью профилактических мероприятий.

- Совместные мероприятия будут проводиться совместно с представителями региональных Министерства здравоохранения и Министерство образования, главами муниципальных образований, - отметил Александр Усс, врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области. - Будем ходить в школы, где организованы интерактивные классы. Будем реализовывать план «Школа-дом-школа» - беседовать с родителями, учителями, педагогами, будем сами выступать, волонтеров привлекать, к студентам приходить.

Предотвратить ДТП в тёмное время суток помогают светоотражающие элементы на одежде. Более 50 таких фликеров были розданы учащимся Мурманской области в прошлом году. Безопасная перевозка детей – ещё один важный вопрос, который обсудили на заседании комиссии. Для нужд учебных заведений из 7 запланированных были приобретены 4 школьных автобуса.

- Не приобретены три автобуса , которые должны были поступить в г.Полярные Зори и Мончегорск, - отметила Ирина Ковшира, первый заместитель министра образования и науки Мурманской области. – Это произошло из-за того, что поставщик не справился со своими обязательствами. Но мы будем ходатайствовать перед Минфином о том, чтобы эти средства были предоставлены в 2017 году на приобретение автобусов.

В настоящее время на учёте в образовательных учреждениях Мурманской области состоит 81 транспортное средство. Этого количества четырёхколесных помощников достаточно. Теперь ожидается обновление этого автопарка. Согласно новым требованиям, с 1 июля 2017 года все школьные автобусы, занимающие перевозкой детей, должны быть не старше 10-летнего срока эксплуатации.