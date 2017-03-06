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День за днём с «Арктик-ТВ»06.03.17 13:30

Время дарить цветы!

Розы или орхидеи, герберы или хризантемы, георгины или ирисы – все они прекрасны и востребованы в течение года. Но начало марта – пора тюльпанов. В букетах и в горшочках практически в любом количестве их можно приобрести в компании «Мир цветов». А в её оранжерее без труда отыщутся даже самые нетипичные для Мурманска растения.

Они улучшают настроение, восхищают своей красотой и украшают любой подарок – гладиолусы, астры, тюльпаны и, конечно, розы. Но прежде, чем попасть в Мурманск, это цветочное великолепие преодолевает тысячи километров пути, так как  основные поставщики  - Голландия и Эквадор. Оставаться свежими им помогают профессиональный уход и грамотное хранение. 

-  Обычно цветы любят холод и, соответственно, воду, - рассказывает Ольга Гусева, старший кладовщик  компании «Мир цветов». – А вот время, которое цветы будут радовать вас, зависит от того, как люди их дарят. Можно подарить так, что даже свежая роза стоять не будет, а можно подарить, и будет бутон радовать вас очень долго. Но наши клиенты не жалуются на нас.

Корзинки, букеты, горшочки – в «Мире цветов» подберут живой подарок на любой вкус, а для тех, кто не любит однообразие, составят букет.

- Мужчины чаще берут розы, конечно, для женщин для своих. А вот мамам, бабушкам дарят хризантемы, нарциссы, тюльпаны, - рассказывает Татьяна Фесько, продавец цветов. - Дети тоже приходят к нам, мамам цветочки покупают. Но чаще это мальчишечки…

Специалисты компании знают о цветах, пожалуй, всё, так как в профессии они десятки лет. Как и где хранить, сколько раз поливать. В оранжерее посреди зимы живут, цветут и прекрасно себя чувствуют десятки горшечных растений. В преддверии 8 Марта компанию бегониям, гортензиям, орхидеям и цикламенам составили ландыши и подснежники. И за каждым нужен свой уход. То, что хорошо одному, может погубить другой.

- Такое растение, например, как азалия, любит прохладу и много воды, цикламена, наоборот, не любит много воды, но любит много света, - делится секретами Елена Мирка, генеральный директор компании «Мир цветов». – Орхидеи, наоборот, любят много тепла, мало полива, потому что у них корневая система дышит воздухом.

Цена горшочка – от 80 рублей, в зависимости от цветка. Компания «Мир цветов» работает с оптовыми и с розничными продажами.

На правах рекламы.

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