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День за днём с «Арктик-ТВ»15.03.17 19:30

Всё нравится! Новые дома ждут новосёлов

Сколько времени нужно для того, чтобы исполнилось желание? В случае семьи Герасимовых  из Мурманска срок оказался немалым – почти 17 лет. Их дом  на Абрам-Мысе давно пришёл в негодность, а после пожара жить в нём стало почти невозможно. Сыновья уже выросли, в скором времени появятся внуки… Долгожданный подарок – новая квартира в доме на улице Генералова – уже ждёт новосёлов. И сегодня будущая хозяйка посетила пока ещё не обжитую квартиру.

Парковка, детская площадка и зелёные насаждения – всё это будет, правда, не сразу. Но людей, мечтавших о новых квартирах долгие годы, очередное ожидание не пугает. В какую школу отдать ребёнка - тоже не вопрос - в этом микрорайоне построят свою. 

- Нашей старой и  любимой школе № 12 уже почти 80 лет, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. – Это здание уже обветшало, современным нормам оно не отвечает. Его сейчас закрыли на капитальный ремонт, в дальнейшем, возможно, там откроется какой-нибудь центр дополнительного образования для детей. А в планах города здесь построить новую современную школу.

Светло, тепло, уютно… Что ещё надо для счастья?! Есть небольшие замечания к поклейке обоев, но это мелочи. Ключи от новой квартиры Наталье Герасимовой пока дали временно, но совсем скоро вернут насовсем. Говорит, как разделить комнаты между родителями и двумя сыновьями, пусть решают дети, тем более, что у одного из них вот-вот родится ребёнок. В старой деревяшке газ был в баллонах и не было горячей воды. Наконец-то всё это останется в прошлом.

- Радиаторы новые, счётчики сразу же стоят. Не надо утруждаться и всё это делать, - радуется Наталья Герасимова, будущий житель дома № 23 по ул. Генералова. – Подводка воды для стиральной машины сделана. Нравится всё. Удачно расположены розетки. Мне всегда нравилось, когда розетки внизу, чтобы не сшибать их ни мебелью. Нравится в подъезде, когда заходишь, лампочка загорается сама.

- Скоро заселяется дома на улицах Фрунзе дом, на Генералова, на Декабристов, около 100 семей мурманчан переедут в эти красивые современные дома, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. - Я хочу пожелать мурманчан счастья в этих домах, чтобы побольше рождалось детей. А дети - это будущее нашей страны и нашего города.

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