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День за днём с «Арктик-ТВ»17.02.17 19:30

Все против всех! В Мурманске состоялась областная военно-тактическая игра «Орлёнок»

Бегом по снегу с маркерами наперевес - в Мурманске состоялась областная военно-тактическая игра «Орлёнок». В военизированном соревновании приняли участие представители военно-патриотических клубов со всей Мурманской области. Для достижения победы командам пришлось сразиться друг с другом в игре лазер-таг,  захватить и удержать флаг вражеской базы, при этом не потерять своё знамя.

На площадке перед Домом детского творчества «Лапландия» сегодня собрались люди в форме. Среди них - участники военно-патриотических клубов Мурманской области. Ребята решили принять участие в военно-тактической игре «Орлёнок». Пришла эта игра к нам из советского прошлого, однако в современной России обросла высокими технологиями. Сегодня подростки должны продемонстрировать умение окапываться, маскироваться, укреплять позиции и вести боевые действия при помощи лазерных маркеров для игры в лазер-таг.

- Сноровку, терпение, умение работать в команде, умение чувствовать товарища, умение решать общие задачи,  умение приходить на выручку, умение вести себя в нестандартной ситуации, - перечисляет необходимые навыки участника игры Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - Сегодня всем вам желаю успеха. Я желаю вам действительно проявить все эти самые лучшие качества, которые в дальнейшем очень пригодятся вам в жизни.

Сначала  состоялось общее построение и доклады командиров о готовности команд. Затем прошло показательное выступление одной из команд.

А потом - настоящие учения. Несмотря на то, что участники игры ещё подростки, к поставленной задаче они относятся серьёзно. Многие уже знакомы с тактикой городского боя и регулярно участвуют в страйкбольных сражениях.

- Занимаемся практическими тренировками на полигоне, занимаемся теоретическими занятиями. У нас в клубе проводятся занятия по военно-медицинской подготовке, топографии, основам выживания, тактики, - перечисляет Дмитрий Иванов, руководитель военно-патриотического клуба «Рать». – Проходят полигонные занятия - тактическая подготовка, методы ведения боевых действий в городских условиях, в лесных условиях.

Всего в играх участвует команд 9. Для каждой из них организаторы «Орлёнка» подготовили свою хорошо укрытую базу, на которой есть палатка, где хранится главная ценность укреп-позиции - флаг. Он представляет из себя ленточку с цветом команды. Задача игроков, этот флаг у противника забрать, при этом сохранить свой. Победителем станет тот, кто дольше всех удержит знамя врага и защитит своё. Воюют ребята в режиме все против всех.

У каждой команды своя тактика. Участник «Рати» Данила Задорожный уверен, что лучшая защита - нападение. Эта команда из Североморска будет стараться захватить как можно больше флагов. Специально к «Орлёнку» ребята не готовились, но в своих силах и победе уверены на все сто. «У нас каждый день проходят занятия, даже в воскресенье. Мы привыкли», - уверяет Данила Задорожный, участник команды ВПК «Рать».

Обычной перестрелкой друг с другом игра не ограничилась. Спустя некоторое время на поле появился так называемый джаггернаут. Это боец в специальной защите, победить которого ребята смогут только сообща. Но для этого придётся на время забыть о войне друг с другом и научиться эффективно взаимодействовать с недавними врагами.

 

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