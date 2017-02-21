Всех нуждающихся в соцподдержке соберут в «одну кучу»

Вопросы введения в России Единой государственной информационной системы социального обеспечения обсудили на очередном оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Постановление о её внедрении подписал на прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев. В соответствии с документом, система начнёт работать в полном формате с 1 января 2018 года.

Система будет содержать полные и актуальные сведения обо всех мерах социальной защиты, гарантиях, выплатах и компенсациях федерального, регионального и муниципального уровней, а также об их получателях и правах на меры социальной защиты.

- Для наполнения системы информацией будет обеспечено взаимодействие с системами поставщиков сведений, - отметила во время оперативного совещания Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - А у нас сейчас их работает немало. Во-первых, это единая система идентификации и аутентификации, единая система межведомственного электронного взаимодействия. У нас есть единый портал государственных и муниципальных услуг.

Такое взаимодействие позволит в автоматическом режиме получать необходимые сведения для их размещения в системе. Глава региона подчеркнула, что создание единого механизма позволит сделать оказание мер социальной поддержки полностью прозрачным и станет продолжением работы по реализации принципов адресности и нуждаемости.

- Работа эта действительно важная и нужная. Мы начали её с начала 2000 годов, - отметил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Сначала это была программа «Адресная социальная помощь», а с 2009 года это единый социальный регистр населения Мурманской области.

На сегодняшний день в региональном регистре собирается и ежедневно обновляется информация обо всех получателях социальных услуг и результатах предоставления мер поддержки. Ознакомиться с их индивидуальным набором можно в «Личном кабинете».

- Ещё один федеральный, а теперь уже и региональный, и даже муниципальный большой проект – приоритетный проект по формированию современной городской среды, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

В 2017 году федеральное правительство выделило более 20 миллиардов рублей на его реализацию. Основная цель проекта – формирование в городах России безбарьерной инфраструктуры, доступной всем гражданам. Мурманской области из бюджета страны на эти цели предоставлена субсидия в размере более 115 миллионов рублей; 2/3 суммы направят на благоустройство дворовых территорий, треть – на наиболее посещаемые места общего пользования: это набережные, центральные улицы и площади.

- В этом году в проекте будут участвовать приоритетные проекты, которые уже разработаны на территории органов местного самоуправления, которые уже имеют техническую документацию, которые утверждены, а у нас есть понимание, как реализовывать данный проект, - сообщила Елена Абраменко, первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области.

На сегодняшний день местным властям нужно провести работу по мониторингу всех дворовых территорий, чтобы расставить приоритеты по их благоустройству. При предоставлении субсидий региону в будущем будет рассматриваться результативность их использования.

Губернатор дала поручение Министерству строительства и территориального развития Мурманской области в сроки, установленные федеральными властями, разработать региональную программу формирования современной городской среды на 2017 год и заключить соответствующие соглашения со всеми муниципальными образованиями.