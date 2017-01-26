Встречайте «Вечёрку» в новом «платье»!

Городская газета «Вечерний Мурманск» меняет внешний вид. Пятничный выпуск городского издания будет выходить полностью в цвете. Изменится и содержание - издание станет более оперативно выдавать новости в еженедельных номерах, кроме этого на страницах будут появляться журналистские расследования и любимые многими читателями конкурсы, один из которых связан с главным символом газеты – котом.