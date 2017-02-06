Выходной день посвятили доброму делу

Сделать добро и провести выходной интересно – такой досуг на воскресенье выбрали неравнодушные мурманчане. В одной из арт-галерей Мурманска состоялась презентация благотворительной выставки, а вырученные средства были переданы фонду «Руки жизни», который помогает маленьким мурманчанам с онко-гематологическими заболеваниями.

Традиционно воскресенье – это насыщенный для досуга день, а самые творческие и неравнодушные мурманчане решили посвятить выходной добрым делам. В одной из арт-галерей собрались музыканты, фокусники, художники и просто горожане – от мала до велика.

- 11 октября мы открыли выставку «Добрые дела вместе», - рассказывает Елена Чумак, директор группы компании «Корунд». - Она открыта совместно с благотворительным фондом «Руки жизни», который помогает нашим мурманским детям в детской городской больнице. Сегодня у нас презентация новой экспозиции.

На ней представлены работы местных мастеров: и декоративно-прикладное искусство, и папье-маше, и самодельные куклы, и живопись. Надежда, опытный художник, преподает изобразительное искусство. Она верит, что воспитать милосердие и добро в детях можно через искусство, что и пытается сделать со своими подопечными. «Говоришь детям, чтобы они рисовали больше, потому что искусство не только живопись, но любое искусство, – говорит Надежда Саватеева. – Во-первых, это развитие и погружение в мир прекрасного.

С участниками акции трудностей не возникло. Они не просто в свой выходной отработали на зрителей, но и выложились по полной, чтобы привлечь внимание гостей, и, конечно, потенциальных покупателей.

- Мотив, по которому человек помогает тому или иному человеку, он не так важен, главное, чтобы помощь была, - замечает Евгений Гоман. – Допустим, какой-нибудь миллионер даст миллион на поддержку какого-нибудь ребёнка. Что будем говорить? Попиарился. Но ребёнок-то помощь получил. Ну, попиарился, ну и молодец.

Номерами художественной самодеятельности порадовали гостей и известные мурманской богеме артисты, и только недавно ступившие на сцену. Дебютом стало выступление начинающих фокусников Савиновых. Чуть меньше года они посещают уроки Бадри Цаавы и уже есть прекрасные результаты.

- Я показываю фокусы, собираю деньги на помощь больным деткам, - отметила Александра Савинова. - Уже сегодня с продажи экспонатов выставки в фонд «Руки жизни» передано 47 тысяч рублей, а это значит, что какой-то ребёнок получил надежду на выздоровление.

Концерт шёл до самого вечера, потом чаепитие, задушевные разговоры и знакомства. Родились новые идеи, возможно и творческие союзы. Контейнеры для сбора средств пополнились. Сделали доброе дело и продуктивно отдохнули – не лучший ли способ провести выходной.