Выполнив заказ короля в Абу-Даби, купив книгу в Мурманске, Никас Сафронов открывает персональную выставку в художественном музее

В детстве он мечтал быть пиратом и побывать на атомном ледоколе «Ленин». Он коллекционирует редкие сказки и рисует портреты знаменитостей. Известный художник Никас Сафронов на несколько дней прилетел в Мурманск, чтобы открыть персональную выставку в Мурманском областном художественном музее.

На пресс-конференцию, которую организаторы запланировали до начала открытия выставки, известный художник опаздывает. Оказывается, Никас Сафронов большой поклонник литературы и коллекционер. В одном из мурманских магазинов он купил редкое издание сказок, при этом потратил для обычного человека огромную сумму - 30 тысяч рублей. Впрочем, своими заработками популярный живописец не кичится, воспитанный в многодетной семье глубоко верующих людей, он немалую часть дохода он тратит на благотворительность.

- Мама говорила: «Три копейки заработаете, когда вырастите, одну отдайте на благотворительность», - вспоминает Никас Сафронов, заслуженный художник РФ. - Я отдаю одну–две, но и копейки мне хватает, чтобы жить нормально.

Никас Сафронов в Мурманск приезжает не в первый раз, а вот его персональных выставок в городе-герое ещё не было. К нам он прилетел после поездки в Абу-Даби, где выполнял заказ короля страны. По словам Никаса, сумасшедший график и постоянные поездки давно стали привычным ритмом его жизни. А вот близкие люди к такому образу жизни именитого родственника привыкнуть никак не могут и при каждой удобной возможности советуют художнику поменьше работать и больше отдыхать.

- Я приехал в свой родной город, любимый город, - говорит Никас Сафронов, заслуженный художник РФ. - Мне везёт, что я всегда приезжаю сюда зимой, либо глубокой осенью, а сейчас вот удалось ранней весной. Я всех женщин поздравляю с прошедшим восьмым марта.

Открытие выставки, как премьерный или фестивальный кинопоказ, - всегда праздник, которого будут лишены посетители, пришедшие посмотреть на картины в другой день. Назвать Никаса Сафронова мастером эпатажа вряд ли получится, скорее всего, художник воспитанный джентльмен, поэтому на входе в выставочный всех дам ждал приятный сюрприз – в честь начала весны женщинам раздавали розы.

- Когда такие известные художники не только в России, но и во всем мире, посещают наш Север, то это очень приятно, - говорит Валентина Сидорова, художественный руководитель имидж-класса «Элегия»( г.Мурманск). - Необычный стиль, необычные работы. Мы ещё не все посмотрели, но в любом случае, это очень интересно.

Картины для своих экспозиций Никас выбирает сам. Что же касается художественного музея, то в выставочном зале представлено около 100 работ, в том числе выполненных в придуманном автором направлении «Dream Vision». Никас сравнивает такую интерпретацию художественного творчества со сном на грани пробуждения и даже галлюцинациями. Впрочем, как и во всех направлениях визуального искусства, зритель может сам как угодно трактовать увиденное, или же искать потаенные смыслы и значения.

Но больше всего широкой публике Сафронов известен благодаря портретам знаменитостей. Из под пера мастера вышли портреты Алена Делона, Марата Сафина, Жана-Поля Бельмондо, Романа Абрамовича, Дэвида Боуи, Владимира Жириновского, Кевина Костнера. И это только те работы, которые можно увидеть на выставке в художественном музее.

- Я знаю, что он ещё успешно занимается иконописью, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Здесь таких работ нет. Но выставка всё равно потрясающая. Он человек очень интересный, я думаю, что жителям Мурманска придётся по душе.

Профессионалы и критики к работам Никаса Сафронова относятся в лучшем случае сдержано. Чаще всего тех, кто хвалит автора, среди экспертов или любителей живописи найти сложно, но то, что Никас талантлив и тем более чудовищно работоспособен, признают многие. Сам автор к скандалам связанным с его именем относится более чем спокойно, считая, что это вопрос скорее профессиональной этики.

- То, что он со стороны в сторону прыгает, так это, в общем-то, каждый художник ищет что-то лучше, - говорит Владимир Кумашов, художник. – А как получается, судить зрителям, искусствоведам.

В детстве Никас мечтал быть пиратом. Эта волшебная фантазия в воображении творческого человека легко уживалась с идеями бурно развивающегося технического прогресса и новостями о строительстве первого в мире атомного ледокола «Ленин», на борту которого Сафронов очень хотел побывать.

Что же касается выставки, то она будет открыта в художественном музее целый месяц - до 16 апреля.