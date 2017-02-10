ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Какие изюминки скрывают мужчины

03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?

Можно многое, но не всё

Батька зажигает!

Лукашенко прав

Этого не может быть!

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