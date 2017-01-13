День за днём с «Арктик-ТВ»13.01.17 20:00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Театр на двоих, или Какие роли исполняют мужчина и женщина в совместной жизни
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-Нам интересно Ваше мнение03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 569 человек
-Скоро в эфире12:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:30«Новогодний календарь». Сборник фрагментов передачи «Голубой огонёк». (0+)13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30«Маша и Медведь» Мультфильмы (0+)15:00«Эта веселая планета». Художественный фильм (0+)
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