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День за днём с «Арктик-ТВ»17.03.17 19:30

Я всю жизнь любила рисовать - Любовь Буздуган, художник

Она родилась в Молдове, но лишь в Мурманске её талант художника проявился по-настоящему сильно. Любовь Буздуган в городском выставочном зале открыла персональную выставку. Её картины в большинстве своём -  пейзажи, выполненные яркими красками. Солнце, листва, блики на воде и не единой лишней детали. Любовь Николаевна можно назвать трудоголиком среди живописцев. Она до сих пор одновременно рисует по 3 картины за раз,  погружается в работу всей душой.

Любовь Буздуган - настоящий труженик. В былые годы она могла в месяц рисовать по 12 картин. Сейчас темпы  немного другие, но страсть к творчеству кипит не меньше. Автор сразу трудится над 3 холстами, чтобы не тратить время попусту, пока сохнут краски. Но теперь она гораздо требовательней подходит к качеству работ, совершенствует технику рисования, старается, чтобы у зрителя создавалось впечатления, что вода по-настоящему течет, деревья шумят и ветер играет их листвой.

- Я всю жизнь любила рисовать, меня даже за это наказывали, - вспоминает Любовь Буздуган, художник. - Всякие случаи были, например, на полях тетради на уроке истории я нарисовала профиль учительницы, а он мне нравился. У неё, как у еврейки, было что-то особенное. Нос и губы красивые, я забыла, где я нахожусь. Она подошла, заметила и наказала. А потом посоветовала: «Тебе учиться надо. А на рисунке я похожа».

Работать на пленэрах художнице не всегда удобно, так как не хватает времени, чтобы  задержаться и сделать зарисовки. Поэтому она, как и многие, прибегает к помощи фотографии. Но это вовсе не значит, что произведения скопированы. В большинстве своём, это интерпретации, причём объекты порой так меняются согласно видению и ради создания уравновешенной композиции, что узнать реальные места бывает довольно трудно. Так вышло и с железнодорожным вокзалом в Мурманске, который Любовь Николаева развернула по своему усмотрению. 

- Я всегда работаю с любовью, не ради денег, не ради славы, - признаётся Любовь Буздуган, художник. - Я люблю это дело, поэтому в каждой картине вложена частица моей души, радости. Если она у меня получается, то я -счастливый человек.

Особенно художник любит изображать  воду и мосты. С завершенными  работами всегда расстается неохотно, как будто отрывает часть от души. Всего же за свою карьеру она создала более 4 тысяч картин. Все они выполнены в ярких красках и с недостижимой многим художникам скрупулезностью:  лишнего мазка, даже случайно выбивающегося из общего и целостного, она не может себе позволить. «Если есть у меня болячки, то они у мольберта исчезают, - говорит Любовь Буздуган. – И это очень хорошо.

По словам супруга Валерия Игоревича, у его жены уникальный дар переносить цвет с палитры на холст. Бывший моряк и художник-любитель он не раз пытался изобразить величественные виды Арктики, но подобрать  к бесчисленному множеству  оттенков белых и синих нужные краски у него никак не получалось. А вот с карандашными портретами таких проблем не возникало. «Когда я узнал, что она художник, то я стал тоже немного учиться этому делу, - рассказывает Валерий Буздуган. – Посмотрел, как она работает, и понял, что, куда мне до неё. После этого забыл свои художества. Зато теперь помогаю. Если нужно делаю подрамники, рамки выпиливаю из багетов и сколачиваю».

Самое примечательное – Любовь вообще нигде и не у кого специально не училась. Только в девичестве она закончила музыкальную школу  по классу баян, теперь же крайне редко на нём играет.  Удивительно, но она не входит в состав Союза художников, да и никогда не стремилась туда вступить.

 

 

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