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День за днём с «Арктик-ТВ»16.03.17 19:30

Юные мурманчане пишут письма в прошлое

Письма в прошлое. Сегодня мурманские школьники присоединились к Всероссийской акции «Письмо Победы». Они благодарят бабушек и дедушек - живых и кого уже нет - за возможность расти в мирное время. Ребята из школы № 38 провели огромную работу, перелопатили много книг, мучали расспросами родителей, собрали материалы и рассказали о членах своей семьи – участниках Великой Отечественной войны на открытом уроке.

«Письмо Победы» - Всероссийская акция, в которой принимают участие ребята из школ, средних и высших образовательных учреждений страны. Они пишут в прошлое, адресуя письма своим семьям, тем, кто застал Великую Отечественную войну. Мурманские школьники с активно поддержали эту инициативу.
- Сегодня мы в гостях у учеников школы № 38, которые поделились опытом и прочитали письма, написанные дедушкам, прадедушкам, - сказал Виктор Белошеев,  заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска, – в которых звучали слова благодарности за их подвиг во время Великой Отечественной войны. Я бы отметил неформальный подход ребят, искренность этих писем, буквально до слез пробирают. А это показывает то, что ребята прониклись идеей, так как невозможно за один день ребёнку так написать такое письмо.

Ребята провели большую работу: донимали расспросами родителей, изучали семейные архивы, собирали материалы. Они написали письма бабушкам и дедушкам, живым и тем, кого уже нет - участникам боевых действий и труженикам тыла.  «Для нас очень важны люди, которые были в тылу, которые внесли посильный вклад в общую Победу, - отмечает Людмила Ананьина,  начальник отдела воспитания комитета по образованию г.Мурманска. – Это люди, которые жили в блокадном Ленинграде, которые были в оккупации, потому что это всё история войны.

В преддверии Дня Победы будут подведены итоги проекта, наиболее интересные письма школьников будут напечатаны в мурманской «Вечёрке». А к годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье их объединят в большую электронную книгу. 

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