Юные спортсмены-баскетболисты боролись за кубок Виктора Блохина

Нешуточные страсти кипят в стенах легкоатлетического манежа Мурманска – юные спортсмены-баскетболисты борются за кубок Виктора Блохина. Шестнадцатый год подряд юные спортсмены собираются, чтобы почтить память основоположника баскетбольного спорта в Заполярье.

Чуть не добежал, оступился, не рассчитал траекторию подачи… Слёз, конечно, не показывают, но обида в глазах просматривается. Спортсмены эти ещё маленькие: кто-то третий год в баскетболе, кто-то чуть больше. Сегодня они сошлись в нешуточной борьбе за медали в Рождественском турнире памяти Виктора Блохина. «Он начинал привлекать юных северян к баскетболу ещё в прошлом веке, напомнил Максим Кулебакин, директор специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по баскетболу им. В. Блохина. - Мы сейчас продолжаем его дело.

За 16 лет эти турниры вырастили ни одно поколение легенд, которые успешно играли в молодёжных первенствах страны и во взрослой лиге. «Например, наш Маган Денис играл в команде «Красные крыльях» Волгограда, а его младший брат Валера в молодежке играл, - рассказывает Максим Кулебакин, директор специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по баскетболу им. В. Блохина. - Акбашев Артём играл в ЦСКА молодёжном, он чемпион России в составе ЦСКА России.

Артёма Акбашева нам удалось застать сегодня во время турнира. Он на пике спортивной карьеры вернулся в Мурманск, сейчас тренирует юных спортсменов, признается, что строгий, ведь баскетбол требует дисциплины и ответственности, так как это коллективная игра. «Хоть тренировки – дело добровольное, но жёсткая тренерская рука необходима, - говорит Артём Акбашев.- А остаются в команде сильнейшие».

Например, Михаил Климкович мечтает стать профессиональным баскетболистом и играть за Россию.

- Основные то правила они знают, - делится своими наблюдениями Мария Шевчик, главный секретарь соревнований. – Но есть и недочёты. Например, очень много пробежек делают, допустим, не два шага, а три-четыре могут сделать. Передачи не всегда получается: хотят одному отдать мячь, а передают в другую сторону.

Мария в курсе всех мелочей игры, она в этом спорте уже 10 лет, сегодня она судья соревнований.

Сегодня состоялся финал турнира, в котором приняли участие ребята 2006-2007 и 2002 годов рождения, встретились команды Мурманска и Санкт-Петербурга. Они получили свои заслуженные медали и кубки. Возможно, турнир памяти Виктора Блохина станет стимулом кому-то из них для покорения и олимпийских высот.