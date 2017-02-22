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День за днём с «Арктик-ТВ»22.02.17 19:30

За блинами и хорошим настроением!

В День защитника Отечества в Мурманске развернутся народные гуляния. Праздничная программа начнётся в 13 часов на площади перед гостинично-деловым центром «Арктика».

Гостей ждут показательные выступления бригады морской пехоты, концертная программа коллектива Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и оркестра штаба СФ. В 15 часов на Пяти Углах выступят лучшие творческие коллективы города, а спортивные состязания, веселые конкурсы, танцевальные и вокальные номера обеспечат отличное настроение мурманчанам и гостям областного центра.

Масляничные гуляния продолжатся 26 февраля в 14 часов в районе дома № 101 по Кольскому проспекту, в парке отдыха у Семёновского озера и на площади перед зданием ДК «Судоремонтник» в Росляково. В программе – игры, конкурсы, подарки и, конечно же, вкусные блины.

- Чучело жечь не будем. Мы будем запускать чучело,  огорошила своим сообщением журналистов «Арктик-ТВ» Наталья Накай, и.о. председателя комитета по культуре администрации г.Мурманска. - На улице Ленинградская у нас будет стоять военная техника, выездная торговля будет работать, куда люди смогут прийти и угоститься блинами, шашлыками, чаем горячим.

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