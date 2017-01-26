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День за днём с «Арктик-ТВ»26.01.17 19:30

За плохую уборку снега накажет прокуратура

На транспортный коллапс и плохую уборку снега в городе обращают внимание и районные прокуроры. Проверку проводят на поднадзорных территориях. Только в этом году специалисты завели порядка 6 дел об административных правонарушениях, еще 8 руководителей управляющих компаний приглашены в прокуратуру для привлечения к ответственности.

Прокуроры, как и представители администраций округов, на преддомовые территории с проверками выезжают регулярно. Оценивают, насколько качественно управляющая компания справляется со своими обязанностями. В это время года специалисты обращают внимание, прежде всего, на уборку снега, наличие наледи на кровлях, нарушения фиксируют. При этом образцовых дворов, по словам работников Октябрьской прокуратуры, они ещё не видели. Впрочем, оценки выставляют с учётом того, что снегопады в городе идут постоянно и привести дворы в идеальное состояние в этом случае фактически невозможно.

- С момента активных снегопадов и по настоящее время прокуратурой округа выявлены многочисленные нарушения в деятельности управляющих компаний, - отмечает Юлия Морозова, помощник прокурора Октябрьского округа города Мурманска. - Нарушения выявлены и в действиях администрации города. По фактам нарушений прокуратурой округа приняты соответствующие меры, возбуждены и административные производства.

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