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День за днём с «Арктик-ТВ»23.01.17 19:30

За сбыт фальшивых купюр мурманчанина осудили на 4 года в колонии особого режима

Сколько веревочке не виться, а конец всё равно найдётся! Эта народная мудрость в очередной раз нашла подтверждение в криминальной сводке.

В конце 2014 года к мурманским полицейским отдела экономической безопасности поступила информация о подозреваемом, который доставлял и сбывал в регионе фальшивые деньги.

За мужчиной установили наблюдение, в ходе специальных мероприятий он был задержан. В рамках уголовное дело гражданину была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но житель Мурманска не стал ждать итога судебного заседания, скрывшись от контроля правоохранительных органов за пределами региона. Но это не помогло ему, рука правосудия настигла его в Москве, где ему надели наручники и доставили в столицу Заполярья.

В конце 2016 года уголовное дело было завершено и направлено в суд. Органами предварительного следствия доказано, что за период своей преступной деятельности ранее неоднократно судимый злоумышленник успел распространить 80 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 400 тысяч рублей.

- Первомайским районным судом житель Мурманска осуждён за сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка России к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщила Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области

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