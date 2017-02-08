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День за днём с «Арктик-ТВ»08.02.17 13:30

Закон об Арктической зоне требует от региона пристального внимания и усилий в его продвижении

Тема реализации проекта закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» на федеральном и региональном уровнях стала основной во время встречи губернатора Марины Ковтун и члена Совета Федерации Игоря Чернышенко.

- 2016 год был ознаменован переходом в практическую плоскость законодательного обеспечения управления особым статусом Арктической зоны, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Мы с вами вместе этим занимались, мы с вами сформулировали огромное количество предложений, они были направлены в Госдуму и в Совет Федерации и в Арктическую комиссию.

- То что мы делали последние полтора-два года, уже выходит на финишную прямую по наращиванию федерального законодательства в этом направлении, - говорит Игорь Чернышенко, член Совета Федерации от мурманской области. - Сам проект федерального закона, который правительство внесло в свой план, сейчас находится на рассмотрении в правительстве. В нём есть ещё вопросы, которые, действительно, ещё требуют наших совместных усилий.

Глава региона подчеркнула, что работа по принятию закона движется непросто, впрочем, ждать власти готовы: главное, чтобы документ в итоге был качественным и отражал позицию субъектов Арктической зоны страны.

Игорь Чернышенко выразил надежду на то, что нормативное обеспечение развития Арктической зоны России станет предметом обсуждения на площадке IV Международного форума «Арктика – территория диалога», который состоится 29-30 марта в Архангельске. Сенатор также сообщил, что по итогам 2016 года Мурманская область вошла в число регионов, где сохранена социально-экономическая стабильность, обеспечен рост ряда финансово-экономических показателей развития региона.

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