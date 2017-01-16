«Замерзающим» на дороге грозит серьёзный штраф за шутку
Административная ответственность за ложный вызов грозит двум шутникам, которые позвонили ну пульт дежурного МЧС и сказали, что они «якобы» замерзают на дороге. Это произошло 7 января. В тот день погода в Заполярье была крайне неблагоприятная.
Мужчина представился водителем «Рено» и сообщил диспетчеру, что застрял в сугробе на
- Ложный вызов задает специалистам МЧС и других взаимодействующих структур дополнительную работу, приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники, расходу материальных ресурсов впустую, - отмечает Денис Попов, ведущий специалист Главного управления МЧС России по Мурманской области. - Не стоит забывать, что цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. Ложные звонки занимают эфир и отвлекают силы спасателей от тех, кто действительно нуждается в помощи.
Не стоит забывать и о том, что на диспетчерском пульте ведётся запись телефонных разговоров, аппараты оборудованы определителем номера. Поэтому установить телефон и личность звонившего не составит труда.
В настоящее время главным управлением МЧС России по Мурманской области переданы материалы в полицию. За ложный вызов спецслужб шутникам грозит административная ответственность и штраф до полутора тысяч рублей.