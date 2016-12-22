Заполонили ёлки улицы города

В Заполярье дан старт елочным базарам. В преддверии новогодних праздников многие северяне стремятся украсить свои дома хвойными красавицами, поэтому для желающих приобрести настоящие деревья, в тринадцати точках Мурманска созданы все условия. Ёлки и сосны продают в среднем за семьсот рублей за погонный метр.

«В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла», а потом её привезли в столицу Заполярья, чтобы порадовать северян. Ёлочные базары работают на улицах города, чтобы в квартирах мурманчан по-настоящему запахло зимним праздником.

На специальных ярмарках продают не только ёлки, но и сосны. Везут их в основном из средней полосы и под каждый новый год тысячи хвойных красавиц поступают на заполярные ёлочные базары. По красоте вечнозелёные растения друг другу не уступают, а вот лучше покупать смолистые деревья, которые дольше прослужат домашним украшением.

Оптимальная высота для домашней сосны – 1,5- 2 метра , но, прежде чем выбирать новогоднюю красавицу, обязательно измерьте расстояние в своей квартире от потолка до пола. Ещё одним преимуществом сосны по отношению к ёлке является тот факт, что осыпается она гораздо медленней и простоять может вплоть до трёх месяцев.

Ель, или сосна, каждый решает для себя сам, но совершенно точно ясно, что северяне искусственным красавицам предпочитают настоящие деревья.

Главное, при покупке настоящей ели или венка из хвойных веток внимательно осмотреть растение: ствол здорового дерева не должен быть повреждён, а его обхват должен быть не меньше шести сантиметров. Ветки должны легко гнуться и быть эластичными, а у сухого дерева они просто ломаются. И, конечно же, стоит обратить внимание на документы, которые предоставляют продавцы.

- В этом году в нашем регионе обнаружен ёлочный чёрный усач, поэтому фитосанитарный надзор будет усилен, проверять будут и продукцию на ёлочных базарах, - говорит Ирина Рохлина, специалист отдела потребительского рынка комитета по экономическому развитию администрации г.Мурманска.

Ёлочные базары работают во всех округах города. Специальных мест для их продажи в заполярном центре больше тринадцати.