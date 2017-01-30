«Заполярные фотоэтюды» - киноленту посвятили фотомастерам Мурмана

В Мурманском областном краеведческом музее показали фильм региональных журналистов и режиссеров « Заполярные фотоэтюды». Созданный почти 60 лет назад, фотоклуб «Мурманск» сегодня известен во всем мире, его первые участники пришли посмотреть киноленту и вспомнить своих коллег.

В 1959 году в стенах краеведческого музея, когда видеокамер ещё не было, и операторов можно было пересчитать по пальцам, открылся Мурманский фотоклуб. Узнав об этом, Людмила Белозерова, сейчас известная пользователям интернета, как Люся сан, поспешила вступить в ряды заполярных фотохудожников: «С тех пор я здесь. Нас трое осталось: Шумилкин, Белозерова и Максимкин. Трое! Из первого гнезда».

Фотограф, лауреат премии «АСТЭС» в номинации «Фотохудожник», лига мастеров - Людмила Александровна не мыслит свою жизнь без камеры. Ещё девочкой знаменитая фотохудожница влюбилась в искусство – остановить время на снимке. Сейчас в её копилке тысячи работ: природа Кольского края, люди, животные и всё, что цепляет душу настоящего художника. Человека, открывшего ей мир фотографии, Людмила Белозерова помнит по сей день.

- Я была очарована, как он, когда садились люди, он накрывал тряпочкойфотокамеру, потом там что-то делал – наводил объектив на резкость, - рассказывает Людмила Белозерова, фотомастер. - Потом он снимал крышечку с объектива, говоря: «Спасибо». И так он это красиво делал, что я влюбленная была в этого пожилого человека, в этого старичка курчавенького.

Юрий Левин – заполярный журналист, издатель, лауреат премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства Мурманска», фотограф, посвятивший свою жизнь запечатлению образов, в феврале этого года отметит восьмидесятилетний юбилей. «Главное в фотоискусстве – желание сделать душевный снимок», - говорит Юрий Михайлович. Свою первую камеру – фотокор, фотохудожник вспоминает с особым трепетом.

- Фотопластинки размеров 9 на 12 проявлялись каждая отдельно, - рассказывает о забытом уже современными любителями селфи процессе Юрий Левин, фотохудожник. - Это целая процедура, длительный процесс, который, был, с одной стороны, очень таинственный, с другой, очень приятный. Много радости, когда видишь, как изображение появляется на пластиночке, когда проявил её. Это было очень интересно.

В телеклубе краеведческого музея, месте основания знаменитого фотоклуба «Мурманск», на этот раз показали фильм, созданный заполярными журналистами, который рассказывает о мурманских фотохудожниках «Заполярные фотоэтюды».

- На самом деле, мурманский фотоклуб – это очень известная во всем мире организация, потому что столько наград, мне кажется, у многих фотографов, фотохудожников я не видел, - рассказывает Андрей Сычев. - Раньше фотографии посылались на фотовыставки во всем мире, а там всегда на фотографиях ставили штампы. Я видел некоторые фото, на которых места для штампов уже нет, это говорит о чём-то!

Лента «Заполярные фотоэтюды» рассказывает не только о жизни и творчестве известных мурманских фотографов, но и раскрывает о сути фотодела, приравнивая его к настоящей философии.