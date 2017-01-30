Правительство России не включило Мурманскую область в список неблагоприятных для сельскохозяйственной деятельности регионовВ Мурманской области долги по налогам пошли на убыль
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»30.01.17 13:30

«Заполярные фотоэтюды» - киноленту посвятили фотомастерам Мурмана

В Мурманском областном краеведческом музее показали фильм региональных журналистов и режиссеров « Заполярные фотоэтюды». Созданный почти 60 лет назад, фотоклуб «Мурманск» сегодня известен во всем мире, его первые участники пришли посмотреть киноленту и вспомнить своих коллег.

В 1959 году в стенах краеведческого музея, когда видеокамер ещё не было, и операторов можно было пересчитать по пальцам, открылся Мурманский фотоклуб. Узнав об этом, Людмила Белозерова, сейчас известная пользователям интернета, как Люся сан, поспешила вступить в ряды заполярных фотохудожников: «С тех пор я здесь. Нас трое осталось: Шумилкин, Белозерова и Максимкин. Трое! Из первого гнезда».

Фотограф, лауреат премии «АСТЭС» в номинации «Фотохудожник», лига мастеров - Людмила Александровна не мыслит свою жизнь без камеры. Ещё девочкой знаменитая фотохудожница влюбилась в искусство – остановить время на снимке. Сейчас в её копилке тысячи работ: природа Кольского края, люди, животные и всё, что цепляет душу настоящего художника. Человека, открывшего ей мир фотографии, Людмила Белозерова помнит по сей день.

- Я была очарована, как он, когда садились люди, он накрывал тряпочкойфотокамеру, потом там что-то делал – наводил объектив на резкость, - рассказывает Людмила Белозерова, фотомастер. - Потом он снимал крышечку с объектива, говоря: «Спасибо». И так он это красиво делал, что я влюбленная была в этого пожилого человека, в этого старичка курчавенького.

Юрий Левин – заполярный журналист, издатель, лауреат премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства Мурманска», фотограф, посвятивший свою жизнь запечатлению образов, в феврале этого года отметит восьмидесятилетний юбилей. «Главное в фотоискусстве – желание сделать душевный снимок», - говорит Юрий Михайлович. Свою первую камеру – фотокор, фотохудожник вспоминает с особым трепетом.

- Фотопластинки размеров 9 на 12 проявлялись каждая отдельно, - рассказывает о забытом уже современными любителями селфи процессе Юрий Левин, фотохудожник. - Это целая процедура, длительный процесс, который, был, с одной стороны, очень таинственный, с другой, очень приятный. Много радости, когда видишь, как изображение появляется на пластиночке, когда проявил её. Это было очень интересно.

В телеклубе краеведческого музея, месте основания знаменитого фотоклуба «Мурманск», на этот раз показали фильм, созданный заполярными журналистами, который рассказывает о мурманских фотохудожниках «Заполярные фотоэтюды».

- На самом деле, мурманский фотоклуб – это очень известная во всем мире организация, потому что столько наград, мне кажется, у многих фотографов, фотохудожников я не видел, - рассказывает Андрей Сычев. - Раньше фотографии посылались на фотовыставки во всем мире, а там всегда на фотографиях ставили штампы. Я видел некоторые фото, на которых места для штампов уже нет, это говорит о чём-то!

Лента «Заполярные фотоэтюды» рассказывает не только о жизни и творчестве известных мурманских фотографов, но и раскрывает о сути фотодела, приравнивая его к настоящей философии.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовал: 561 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Хорошие новости». Информационная программа17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиТого, чего хотят пенсионеры, они не получатВ 2016 году цены промпроизводителей РФ выросли на 7,4%-PRO ВалютуДоллар сбросил почти 16 копеек, евро – набрал 9 копеекЕвро и доллар подорожали на фоне снижения цен на нефть-PRO ЭнергетикуКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконитьПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в Мончегорск-PRO ЖКХРасширен список оснований для досрочного пересмотра коммунальных тарифовПлановые отключения в Мурманске на 28 и 30 января-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения