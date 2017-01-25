«Заповедные места Кольского полуострова» - новая выставка открывает Год экологии

2017 год в России объявлен Годом экологии. Краеведческий музей Мурманска к этому событию подготовил выставку «Заповедные места Кольского полуострова». 50 памятников природы, 12 заказников, парки и уникальные образцы запечатлены в работах мурманских фотохудожников.

А знаете ли вы, что растение, которое мы нередко встречаем под ногами на заполярных сопках, обладает уникальными лечебными свойствами. Родиола розовая входит в состав ряда важных лекарственных препаратов. Применяется при туберкулезе, для укрепления иммунитета, при переломах. Растёт она на каменистых россыпях и скалах. Сегодня это растение рискует стать исчезаемым видом. И таких объектов на Кольском полуострове становится всё больше и больше. Они запечатлены в работах мурманских фотохудожников и участников краеведческих экспедиций на выставке «Заповедные места Кольского полуострова». Экспозиция приурочена к объявленному в России Году экологии.

- Мы решили показать уникальные природные памятники нашего края, рассказать о наших заказниках, заповедниках, об особо охраняемых природных территориях, - рассказывает Алексей Большаков, научный сотрудник Мурманского областного краеведческого музея. - Заказники, заповедники, птичьи базары, животный мир, водопады, территории дикой природы, образцы редких горных пород – всё, что напомнит человеку: беречь край, ресурсы которого пока ещё способны накормить, вылечить, одеть\обуть и просто порадовать глаз. Но они исчерпаемы.

- Природа Кольского полуострова уникальна, - отмечает Лариса Круглова, депутат Мурманской областной думы. - Когда начинаешь посещать различные места Мурманской области, то хочется, чтобы всё это сохранялось, а туристы, да и мы, жители Кольского полуострова, чтобы с любовью относились ко всему этому и сохраняли.

И сохранить есть что. Например, таинственное озеро Могильное. Образцы его воды с разных глубин представлены на выставке. Уникальность водоёма в том, что он содержит и солёную морскую, и пресную воду. Такая особенность спровоцировала появление новых эволюционных форм – треска, актиния, бокоплав, отличающихся карликовостью, в том числе и кильдинская треска, которая обитает только в Могильном озере.

- Внизу, на самых больших глубинах, растворён сероводород, который наверх не пропускают пурпуровые бактерии, - рассказывает Алексей Большаков, научный сотрудник Мурманского областного краеведческого музея. – А сероводород является ядом для всего живого. Если слой пурпуровых бактерий истончится, то он проникнет в верхние слои воды, погубить весь животный мир этого водоёма.

Этим и объясняется название озера Могильное. Интерес к нему возник ещё в XVI веке. Пристальное внимание к созданию охраняемых зон со стороны властей было обращено ещё в 30-е годы прошлого века. А такие экспозиции – одна из форм привлечь к этому вопросу внимание северян.

Продлится выставка до 5 марта