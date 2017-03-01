«Заслуженный пенсионер» чудесно зазвучал на сцене

От классики - до джаза и всё на контрабас-балалайке. Выдающийся исполнитель, который вывел царь-балалайку из оркестра в сольную программу, Михаил Дзюдзе и знаменитый дирижёр из Тайваня Хо Чунг Йе выступили вместе на сцене Мурманской областной филармонии. Контрабас-балалайка - самый крупный и самый низкий по звучанию инструмент семейства балалаек. В основном услышать его можно в составе оркестра. Соло на этом инструменте до недавнего времени было чем-то непостижимым, из области фантастики. Устоявшиеся стереотипы разрушить удалось одному из основателей «Терем-квартета» Михаилу Дзюдзе. Уже два года он выступает на контрабас-балалайке с сольной программой.

Инструмент у Михаила Дзюдзе исторический и уникальный. Контрабас-балалайку музыканта в 1937 году создал ленинградский мастер Иосиф Галинис. Инструмент пережил блокаду Ленинграда и уцелел во время войны.

- Ухаживать за инструментом сложно, потому что старый, капризный, - рассказывает Михаил Дзюдзе, заслуженный артист России. - И перелёты-переезды, конечно, сказываются на нём. Но такова наша с ним судьба. Мы путешествуем с ним, только я уже на нём играю около 30 лет. А до меня сколько людей на нём переиграло? Я буду счастлив, если после меня кто-то на нём продолжит играть. Вообще, это уже музейный инструмент. Можно смело поставить в музей, написать табличку «Заслуженный пенсионер».

«Заслуженный пенсионер» звучит отлично и по сей день. В этом могли убедиться не только посетители областной филармонии, но и дирижёр из Тайваня Хо Чунг Йе. Для артиста это выступление стало новым и интересным творческим опытом.

- Для меня это выступление особенное. Я не уверен, что когда-либо смогу ещё раз поучаствовать в чём-то подобном, - признаётся Хо Чунг Йе, дирижёр. - Контрабас-балалайка - особенный инструмент. Он звучит как контрабас, но есть отличия. А сегодня этому инструменту посвящён целый концерт. И Михаил, конечно, замечательный, великий музыкант.

Необычное выступление прошло с аншлагом. В Мурманске такого ещё не слышали. А в следующий раз Михаил Дзюдзе, возможно, приедет уже с другой программой. Музыкант осваивает электронную контрабас-балалайку, которая, вполне вероятно, станет новым этапом развития российского музыкального искусства.