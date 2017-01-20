Зазвучали песни городского конкурса вокала «MurmanVision»

Молодёжь, которая поёт. В Мурманске состоялся первый этап городского студенческого конкурса вокала «MurmanVision». Участники исполнили свои любимые песни, увидевшие свет в период с 1960 по 1990 годы. Конкурс продлится до 20 мая, а лучшего вокалиста среди студентов выберет профессиональное жюри.

«90-60-90» - эти цифры сегодня обозначают не стандарты красоты. Это - название этапа городского конкурса вокала «MurmanVision». 18 участников должны профессионально исполнить свои любимые песни периода 60-90-х годов прошлого века. Жанры самые разные: от композиций отечественной эстрады до зарубежных романтических баллад. Следить за ними и оценивать выступления будет профессиональное жюри, которое тоже тщательно отбиралось.

- У нас есть профессиональное жюри. Это педагоги, это вокалисты, это звукорежиссёры, это музыканты, которые оценивают участников с профессиональной стороны, - рассказывает Игорь Пусачёв, руководитель конкурса «MurmanVision». – У нас есть определённые критерии, по которым, соответственно, исполнителей оценивают, выставляют оценки. Жюри у нас будет постепенно пополняться. А на финале всех ожидает сюрприз.

Для победы важно не только хорошо петь, но и уметь работать с публикой. Конечно, на мастер-классах в ходе конкурса участников учат не робеть, находясь на сцене перед полным залом. Однако, справляются с волнением не все. Да и образ, который соответствует исполняемой композиции, даётся не всем и не сразу.

- Молодым артистам сложнее всего даётся контакт со зрителем, - отмечает Андрей Кулыбко, представитель жюри конкурса «MurmanVision». - Они ещё не умеют работать со зрителем, не умеют работать с залом, не совсем, может быть, понимают то, что они поют, зачем они это делают. И это видно сразу. С волнением не все умеют справляться. Но это чисто человеческие, скажем, физиологические факторы.

Конкурс вокала - не школа. Его задача не научить, а поддержать и развить потенциал начинающих артистов, поэтому отбирали участников, в первую очередь, тех, у кого уже был опыт выступлений. Например, Мария Беленко - студентка МАГУ. Она не профессиональный исполнитель, но уже выступала перед зрителями. В последние годы своё увлечение она забросила, так что «MurmanVision» для девушки, можно сказать, возвращение в семью творческой молодёжи.

Перед жюри Мария решила выступить с песней «Там где клён шумит» Юрия Акулова. Эта композиция, начиная с вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица», входила в репертуар многих артистов. Однако девушке особенно приглянулось её исполнение Ларисой Долиной. Поэтому и образ Мария выбрала соответствующий. На суд жюри она вышла в длинном ярко-красном платье в пол.

- Композиции в моей жизни были и посложнее, но каждая песня по-своему трудна и по-своему проста в чём-то, - говорит Мария Беленко, участница конкурса вокала «MurmanVision». - В песню надо вжиться, чтобы она соответствовала тебе, чтобы ты её понимала, проживала её сама. И тогда будет легче её петь, а процесс исполнения будет в радость.

Среди композиций, звучащих со сцены, не только песни из репертуара отечественной эстрады. Студентка Мурманского колледжа искусств Ирина Бельчукова исполняет песню финской металл-группы «Nightwish» «Спящее солнце». Эта песня поклонникам известна в первую очередь мощным оперным вокалом солистки Тарьи Турунен.

Подготовка к исполнению песни «Sleeping sun» делом оказалось непростым. Ирина занимается хоровым пением, а такие произведения нетипичны для колледжа искусств. Тем не менее, занятия в хоре голосу Ирины добавили сил, а познания в технике, помогающей скрыть небольшие недостатки в исполнении, сделали выступление начинающей певицы действительно захватывающим.

- Голоса у всех неидеальные, - отмечает Ирина Бельчукова, участница конкурса вокала «MurmanVision». – У кого-то он рассчитан на верхние регистры, у кого-то хорошо получаются нижние. И если что-то не получается, допустим, у меня слабоват нижний регистр.

Языковая просвещённость участников - сильное подспорье в конкурсе. Помимо песен на английском, знанием которого сегодня удивить сложно, со сцены прозвучала и баллада на французском языке.

Студентка Мурманского гуманитарно-экономического института Татьяна Иванова остановила свой выбор на песне Сальвадоре Адама по двум причинам: композиция подходила по временному периоду, заданному этапом конкурса, а ещё песня очень нравится маме девушки. Сложностей с французским языком у неё тоже не возникло, для подготовки хватило знаний школьной программы. К выступлению девушку готовили преподаватели школы искусств Росляково, а мешало, в первую очередь, волнение.

- Самым сложным для меня оказалось, наверное, слушать, как исполняют композиции другие участники, у которых они звучали довольно неплохо, - говорит Татьяна Иванова, участница конкурса вокала «MurmanVision». - Это немножко вселяет тревогу, поэтому я волнуюсь, а как выступлю я.

Каждый участник конкурса хорош по-своему. Жюри придётся сделать непростой выбор, чтобы в финале конкурса назвать единственного победителя. Но перед этим участникам и организаторам «MurmanVision» предстоит ещё долгая дорога. Впереди - два этапа, затем полуфинал и итоговое выступление финалистов. Лучший конкурсант получит почёт и уважение, и, конечно же, ценные призы от организаторов: Мурманского городского студенческого совета и Центра гражданских инициатив. Что вручат победителю - пока тайна, но, по словам организаторов, приз поможет его обладателю и дальше развивать свой творческий потенциал.