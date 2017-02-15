Земельные участки и недвижимость оформлять в собственность стало легче

В результате проще стало и вести бизнес. Об этом губернатору Мурманской области Марине Ковтун рассказала руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области Софья Наймушина.

Глава региона отметила, что правительство Мурманской области давно сотрудничает с региональным Управлением росреестра в самых разных сферах. Например, в 2016 году в Мурманской области были полностью закрыты офисы приёма-выдачи документов, а поток их клиентов перенаправили в региональные МФЦ, что упростило документооборот.

Софья Наймушина рассказала губернатору об упрощении оформления земли и недвижимости. Теперь северянам получить земельный участок можно быстрее, что, по мнению руководителя Управления росреестра по Мурманской области, положительно отразится на развитии бизнеса, а также повысит инвестиционную привлекательность региона.

- У нас с вами есть очень серьёзная задача в части федеральной целевой программы развития единой государственной системы реализации прав кадастрового учёта, - заметила во время встречи Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Она рассчитана на 2014-2020 годы, поэтому задача достаточно обширная. Давайте поговорим о том, как наше взаимодействие можно усилить.

- Одним из инструментов развития бизнеса на территории Мурманской области как раз и являются вопросы повышения эффективности оформления земельных участков и объектов недвижимости, - отмечает Софья Наймушина, руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области. – И это не только сокращение сроков прохождения документов, но и упрощение процедур, связанных с предоставлением земельных участков.