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День за днём с «Арктик-ТВ»16.02.17 19:30

Жаклин, игрок шведской команды, променяла фигурное катание на хоккей с мячом

Швеция, Мончегорск и Мурманск. Юные игроки в бенди сошлись в схватке за первенство на льду стадиона «Строитель». Матч, посвященный памяти знаменитого хоккеиста с мячом и заслуженного мастера спорта Константина Залетаева собрал ребят из двух стран на одном хоккейном корте. Победить в игре стремится каждый.

Под бой барабанов на льду выстраивается колонна игроков в бенди. Несколько команд из Мурманска, Мончегорска и Швеции собрались хорошей игрой почтить память почётного мастера спорта по хоккею с мячом Константина Залетаева. Иностранные гости уверены: они станут победителями, ведь бенди в Швеции – спорт массовый.

- Во-первых, это популярный спорт у нас, - говорит Огюст Люнглен, игрок шведской команды. - У меня много друзей им занимается, поэтому я и выбрал бенди.

Международный состав матча объясняется просто. Известный российский  хоккеист успел поиграть не только за сборную страны, но некоторое время он сражался и  за шведский бенди-клуб «Каликс». Если у нас в командах  одни юноши, то у шведов на лёд наравне с парнями выходят и девушки.

- На самом деле, я сначала занималась фигурным катанием, - рассказывает Жаклин, игрок шведской команды. - Но ко мне потом подошли ребята и спросили, не хочу ли я играть за хоккейную команду. Я подумала: «А почему бы и нет!» Вот уже 5 лет занимаюсь этим видом спорта.

Мурманчане тоже не намерены сдаваться. На вызов соперников им есть чем ответить. Наши юниоры в хоккей с мячом играют третий год и, по замечанию тренера, делают огромные успехи.

- Они меня вчера порадовали. По сравнению с прошлым годом, в пассик стали играть, - говорит Вера Гаджимирзаева, тренер-преподаватель ДЮСШ № 6. – Раньше,  кто-нибудь возьмёт мяч и поедет один, а в этом году, хоть как-то в пассик играют. Молодцы!

Познания основ игры уже на первых минутах помогли мурманчанам забить в ворота мончегорской команде один мяч, а следом закатить и второй. Никита Пашкин (под номером 2 на поле) – игрок сборной ДЮСШ 6 – сегодня то и дело пытается прорвать оборону противника. Хоккей с мячом парень любит и видит в нём сплошные плюсы.

- Потому что эта игра  позволяет мне скинуть лишний вес, - признаётся Никита Пашкин, игрок сборной ДЮСШ № 6. – Здесь можно научиться хорошо играть.

Кто из схватки команд по бенди выйдет победителем – будет известно позже. А пока зрителям остаётся лишь болеть за игроков своих команд, поддерживать их громкими криками с трибун и надеяться, что фортуна от ребят не отвернётся. Ведь удача на корте, порой, играет роль не меньшую роль, чем мастерство.

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