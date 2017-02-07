Жилые дома собираются адаптировать под нужды инвалидов

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. До сих пор эта поговорка была почти девизом большинства инвалидов и их близких. В ближайшее время эта ситуация обещает в корне измениться. Областные власти взялись за разработку и реализацию постановления федерального правительства об обеспечении жилых помещений условиями для полноценной жизни инвалидов.

Мурманчанка Валентина Михайловна не понаслышке знает, как тяжело нынче живётся инвалидам. Её дочь Юлия, как сейчас говорят, человек с ограниченными возможностями, а сама женщина работает в организации с символичным названием «Надежда» - в клубе родителей детей-инвалидов. Сюда ежедневно привозят детей с психофизическими ограничениями здоровья. Привозят - громко сказано. Выход из дома, поездка на общественном транспорте или спецавтобусе, передвижение по улицам города – сложная полоса препятствий.

Валентина Михайловна с дочкой Юлией живут в обычном мурманском доме. Каждый день им приходится, например, спускаться и подыматься, пользуясь крыльцом около подъезда. А спускаться здесь в зимнее время небезопасно даже здоровому человеку – заледенелые перила и покрытые наледью ступени…

Вопросы с крыльцом, понятно, больше адресованы управляющей компании – халтурят, не чистят. А вот создать условия для беспрепятственного перемещения внутри парадной – сотрудники коммунальных служб бессильны.

Классическая «сталинка» с высокими лестничными маршами. Представляете, как здесь спускаться человеку с ограничениями двигательного аппарата. Я уже не говорю о том, как поднимать и спускать инвалидную коляску.

- Моя дочка относится к категории инвалидов, которые имеют сочетанные нарушения – двигательные и нарушения интеллектуального и психофизхического развития, т.е. самостоятельно она эти препятствия преодолеть не может, - рассказывает Валентина Кислякова.

Сегодня правительство страны и региона уделяют пристальное внимание социализации инвалидов обществе. Очевидно, что для этого немощным нужно в это общество выбираться. Учреждения и организации оснащают пандусами, подъёмниками, спецтехникой для глухонемых и слабовидящих. А кто же возьмётся адаптировать жилые дома?

- На основании 649-го постановления правительства мы приступаем к работе по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов к потребностям инвалидов, - отмечает Эдуард Кольцов, начальник Управления энергоэффективности, экономики и финансов Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Более 35 тысяч инвалидов в Мурманской области попадут под реализацию этой программы. И речь идёт не только о колясочниках – нарушение слуха, зрения, психических функций, двигательного аппарата, маломобильные инвалиды в результате перенесенных заболеваний. Но нужно понять, кому и какие мероприятия применимы. Например, если слепому человеку нужны перила в парадной, то неходячему - рельсы или подъёмники для коляски. Для этого в регионе уже сейчас создаются специальные комиссии в каждом муниципалитете. В их состав войдут представители администрации, жилищно-коммунальных ведомств и профильных общественных организаций. Именно последние призваны установить тесный контакт инвалида и власти.

- Об этом подробно прописано в 649-м постановлении. Буквально на сколько миллиметров должна быть ступенька высотой, сколько этих ступенек должно быть, какой должна быть ширина дверного проёма, вплоть до того, что поверхность должна быть шершавая, а не скользкая, - поясняет Эдуард Кольцов, начальник Управления энергоэффективности, экономики и финансов Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Реализация этого постановления – совместная работа ряда ведомств, структур и организаций. Например, установку поручня в том же подъезде нужно согласовать с пожарными – не приведет ли это к сужению проёма настолько, что воспрепятствует доступу спасателей с техникой. Первый этап – своеобразную перепись инвалидов, планируют завершить к осени этого года, когда формируется бюджет, тогда в него заложат новую статью – создание условий и адаптация жилых помещений для людей с ограниченными возможностями.