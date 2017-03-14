Житель Кандалакшского района, обвиняемый в двойном убийстве, предстанет перед судом

Преступление было совершено 1 января 2016 года в квартире одного из домов на площади Мира села Лувеньга.

Он до сих пор не признает свою вину. Говорит, что когда оказался на месте преступления, его знакомых уже не было в живых. Но у следствия другая точка зрения: 1 января 2016 года во время распития спиртных напитков между пятидесятилетним обвиняемым и мужчиной и женщиной 1971 года рождения возникла ссора, в результате которой злоумышленник, схватив топор, нанёс жертвам многочисленные удары в область головы. В квартире потерпевших следователи также обнаружили замытые следы крови.

- На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала Ксения Кошелюк, старший помощник СУ СКР по Мурманской области по взаимодействию со СМИ. - Следствием собрана достаточная доказательная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.