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День за днём с «Арктик-ТВ»27.02.17 19:30

Жители Мурманской области рассказали о своих проблемах Алексею Веллеру, депутату Госдумы

Приём граждан в рамках «региональной недели», когда депутат работает в Мурманске, стал уже традиционным. Сегодня самыми наболевшими остаются вопросы здравоохранения.

Более полутора тысяч подписей – группа инициативных мурманчанок, вооружившись кипой подписных листов, пришли на приём к Алексею Веллеру. Их просьба – сохранить третий роддом. Северянок пугает вероятность закрытия одного из лучших родильных отделений города.

- У нас очень много вопросов,  -  сообщили депутату северянки. - Сейчас третий роддом работает, это здорово. Но мы очень просим вас взять на личный контроль вопрос о его будущем.

Со своей бедой, приехали и две представительницы Совета депутатов города Никель, которых тревожит уровень  медицинского обслуживания в Печенгском районе.

- Уже достаточное количество времени эта ситуация бурлит на территории Никеля, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ. – Туда выезжали и министры, и представители профильного комитета, но пока, как я понимаю, не удается найти тот консенсус, который позволил бы как-то улучшить ситуацию, чтобы жители были удовлетворены. Поэтому, видимо, этим вопросом будут заниматься все, кому по штату положено. А мне, как депутату Государственной Думы, видимо остаётся провести определенные консультации с нашими ответственными людьми.

Подобные встречи, на которых граждане могут лично выразить беспокойство и поделиться наболевшим, проходят раз в месяц во время «региональной недели» в приёмной партии «Единая Россия».

Комментарии

№ 127.02.17 21:48 - allaНу и ну!" Его голос теперь слаб".....
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