В России бедность воспроизводится в следующем поколенииВосстановлено движение на двух участках федеральной автодороги Р-21 «Кола»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»13.02.17 13:30

Жители Заполярья вышли на «Лыжню России»

XXXV забег собрал не только профессионалов, но и любителей лыжного спорта. Погода в этот день удалась, поэтому тысячи мурманчан приехали в Долину Уюта, чтобы поучаствовать в соревнованиях.

Сергей Васильевич с лыжами неразлучен больше пятидесяти лет. Северянину уже за семьдесят, но каждую зиму он ждёт с нетерпением. Открыть сезон – дело его чести. В «Лыжне России» мужчина принимает участие уже много лет. Сегодня Сергей Васильевич пробежал 10 километров и готов отдохнуть за чашкой чая, ведь главное в таких соревнованиях, не победа, а участие и бодрость духа. «Если хочешь дойти до финиша, то к этому надо готовиться, - делится своим опытом Сергей Шишов. - А чтобы готовится, должна быть какая-то, хоть минимальная, цель, например, «Лыжня дружбы», «Лыжня России», марафон на Празднике Севера. В зависимости от того, что выберешь, так и будешь готовиться».

Наравне с бывалыми лыжниками приехали в Долину Уюта и молодые спортсмены. Например, Влад биатлоном занимается шесть лет. Тренировки сложные, но азарт и воля к победе компенсируют шестидневные нагрузки. Возможно, когда-нибудь, мы увидим этого мурманчанина на всероссийских или мировых соревнованиях.

 - Это очень интересно, так как есть интрига. Ты тренируешься, бегаешь лучше, это очень классно, - говорит Влад Карамнов участник «Лыжни России». - Зимой чем-то надо заниматься, а не сидеть дома.

Около восьми тысяч участников собрала «Лыжня России» в Заполярье. Она по праву считается одним из самых масштабных зимних соревнований в мире. В этом году лыжная гонка стала юбилейной - десятой для жителей Кольской земли.

Поддержать земляков приехала и губернатор Мурманской области. «Я поздравляю всех с этим прекрасным спортивным праздником! Желаю вам успехов, чаще берите лыжи, приходите в Долину Уюта и катайтесь! - пожелала в своём поздравлении Марина Ковтун, губернатор Мурманской. - Сегодня тысячи земляков по всему Кольскому полуострову участвуют в этом лыжном празднике. Спортивных успехов вам!

Для тех, кто совсем недавно встал на лыжи, была предусмотрена игровая площадка. Маленькие северяне с родителями прошли дистанцию в сто метров и отправились развлекаться.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовал: 571 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Хорошие новости». Информационная программа17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ России бедность воспроизводится в следующем поколенииЦБР желает российским пенсионерам «Мира»-PRO ВалютуЕвро просело почти на 92 копейки, доллар – на 78 копеекРубль продолжает расти-PRO ЭнергетикуЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий регионаПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 февраляДело труба, или Бесхозные коммуникации затопили подвал жилого дома-PRO Нефть и газРынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей ДонскойОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый рост-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения