Жители Заполярья вышли на «Лыжню России»

XXXV забег собрал не только профессионалов, но и любителей лыжного спорта. Погода в этот день удалась, поэтому тысячи мурманчан приехали в Долину Уюта, чтобы поучаствовать в соревнованиях.

Сергей Васильевич с лыжами неразлучен больше пятидесяти лет. Северянину уже за семьдесят, но каждую зиму он ждёт с нетерпением. Открыть сезон – дело его чести. В «Лыжне России» мужчина принимает участие уже много лет. Сегодня Сергей Васильевич пробежал 10 километров и готов отдохнуть за чашкой чая, ведь главное в таких соревнованиях, не победа, а участие и бодрость духа. «Если хочешь дойти до финиша, то к этому надо готовиться, - делится своим опытом Сергей Шишов. - А чтобы готовится, должна быть какая-то, хоть минимальная, цель, например, «Лыжня дружбы», «Лыжня России», марафон на Празднике Севера. В зависимости от того, что выберешь, так и будешь готовиться».

Наравне с бывалыми лыжниками приехали в Долину Уюта и молодые спортсмены. Например, Влад биатлоном занимается шесть лет. Тренировки сложные, но азарт и воля к победе компенсируют шестидневные нагрузки. Возможно, когда-нибудь, мы увидим этого мурманчанина на всероссийских или мировых соревнованиях.

- Это очень интересно, так как есть интрига. Ты тренируешься, бегаешь лучше, это очень классно, - говорит Влад Карамнов участник «Лыжни России». - Зимой чем-то надо заниматься, а не сидеть дома.

Около восьми тысяч участников собрала «Лыжня России» в Заполярье. Она по праву считается одним из самых масштабных зимних соревнований в мире. В этом году лыжная гонка стала юбилейной - десятой для жителей Кольской земли.

Поддержать земляков приехала и губернатор Мурманской области. «Я поздравляю всех с этим прекрасным спортивным праздником! Желаю вам успехов, чаще берите лыжи, приходите в Долину Уюта и катайтесь! - пожелала в своём поздравлении Марина Ковтун, губернатор Мурманской. - Сегодня тысячи земляков по всему Кольскому полуострову участвуют в этом лыжном празднике. Спортивных успехов вам!

Для тех, кто совсем недавно встал на лыжи, была предусмотрена игровая площадка. Маленькие северяне с родителями прошли дистанцию в сто метров и отправились развлекаться.