Журналисты «Арктик-ТВ» неожиданно столкнулись с поэтом на улицах Мурманска

Виталий Маслов, Алексей Киселев, Виктор Тимофеев, Николай Колычев, Николай Скоромный… – заполярные писатели и поэты, чьи имена знают многие северяне. Их творчество посвящено Мурманску и его природе: городская суета и самобытность, как лейтмотив произведений тех, кто родился и вырос за Полярным кругом. «А знают ли мурманчане имена северных писателей и поэтов?», - с этим вопросом журналисты «Арктик-ТВ» обратились к землякам.

- Мой отец был поэтом, Александр Васильевич Чекушкин, - с достоинством отвечает северянин. – А ещё каких-то, даже не могу, наверное, вспомнить.

- Маслова я помню.

- Я писал в молодости, но сейчас уже на пенсии, а в сообщество писателей не вступал. Писал про любовь, про город Мурманск. Я люблю свой город, он и сердцу мил, в этом городе девчонку я впервые полюбил, здесь встречал свои рассветы, и куплеты здесь писал, здесь дарил цветов букеты, милый облик рисовал…

- Нет, не вспомню даже никого.

- По-моему, Илья Виноградов, пишет стихи.